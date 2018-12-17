Армия и оружие
США хотят нейтрализовать стратегические ядерные силы РФ
США хотят нейтрализовать стратегические ядерные силы РФNews.ru19:25
США ищут возможность нейтрализовать стратегические ядерные силы России, считает командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
News.ru19:25
Оценить
с чего всё началось
"Влияние последствий выхода США из Договора о РСМД, последующего размещения американских ракет средней дальности в Европе и связанных с этим новыми угрозами нашей безопасности, несомненно, учитываются при планировании боевого применения РВСН", - сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных Сил "Красная Звезда".РИА Новости17:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Армия и оружие
Летные испытания МБР «Сармат» начнутся в Плесецке в ближайшее время
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Пушков прокомментировал планы Трампа вывести войска из Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о рассмотрении властями США возможного вывода войск из Сирии.
Обновлено в 21:58
Армия и оружие
В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ
Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Разбившийся Су-27 был одним из самых новых на Украине
Многоцелевой истребитель Су-27 военно-воздушных сил Украины, разбившийся в Житомирской области, был одной из самых новых машин в составе украинских ВВС.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
В США оценили авиапроект «PCA» для прорыва ПВО на основе С-400 и С-500
В материале Defense News говорится о том, что для замены существующих F-15C/D и F-22 ВВС США понадобится около 414 самолётов PCA.
Обновлено 14 декабря в 23:51
Армия и оружие
ВМФ России примет на вооружение патрульный корабль новейшей разработки
На следующей неделе состав ВМФ России пополнится новым военным кораблем «Василий Быков», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Россия и Абхазия провели совместные тактические учения
Обновлено в 21:14
Армия и оружие
National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140
Как утверждает автор статьи, самолеты имеют практически идентичную конструкцию, однако при этом имеют некоторые различия в характеристиках.
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
Новый автомобиль Нацгвардии Украины в Сети окрестили «бегущей мишенью»
На Youtube появилось видео, на котором Нацгвардия Украины демонстрирует новый автомобиль.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
В Военном университете прошла научно-практическая конференция
В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации прошла первая в истории Вооруженных Сил России научно-практическая конференция по актуальным вопросам военно-политической работы.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Станицу Луганская оккупировали нацисты из «Правого сектора»
«На КПВВ «Станица Луганская» прибыли каратели добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (запрещена в РФ) с целью усиления контроля пересечения данного пункта пропуска мужским населением», — сказал Осадчий.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Израильская армия ликвидировала четвертый туннель на границе с Ливаном
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Россия привезла теплые вещи и еду жителям Алеппо
Родственникам погибших и раненых солдат правительственной армии привезли больше полутысячи продуктовых наборов, а также комплекты тёплых вещей.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Спас 18 раненых и подбил два немецких танка
Как следует из документов, за несколько часов он вынес из-под обстрела 18 раненых солдат и офицеров, в том числе гвардии старшего лейтенанта Алексея Викторовича Павлова.
Обновлено в 21:41