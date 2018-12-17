с чего всё началось

Армия и оружие Армия и оружие В сети появились фото разбившегося на Украине Су-27

Армия и оружие Армия и оружие Пушков оценил возможное желание Трампа уйти из Сирии Президент США Дональд Трамп может рассматривать возможность вывести американские войска из Сирии, но его администрация будет против.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.

Армия и оружие Армия и оружие В Новосибирске пройдет выставка оружия, изъятого у сирийских боевиков Выставка откроется 18 декабря в Доме офицеров Новосибирского гарнизона.

Армия и оружие Армия и оружие Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ России примет на вооружение патрульный корабль новейшей разработки На следующей неделе состав ВМФ России пополнится новым военным кораблем «Василий Быков», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили авиапроект «PCA» для прорыва ПВО на основе С-400 и С-500 В материале Defense News говорится о том, что для замены существующих F-15C/D и F-22 ВВС США понадобится около 414 самолётов PCA.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Абхазия провели совместные тактические учения

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140 Как утверждает автор статьи, самолеты имеют практически идентичную конструкцию, однако при этом имеют некоторые различия в характеристиках.

Армия и оружие Армия и оружие «Дуршлаг». В Сети высмеяли новый суперкар Нацгвардии Украины Ролик с демонстрацией возможностей нового внедорожника ведомство представило на YouTube В Сети пользователи дружно высмеяли новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины.

Армия и оружие Армия и оружие В Военном университете прошла научно-практическая конференция В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации прошла первая в истории Вооруженных Сил России научно-практическая конференция по актуальным вопросам военно-политической работы.

Армия и оружие Армия и оружие Станицу Луганская оккупировали нацисты из «Правого сектора» «На КПВВ «Станица Луганская» прибыли каратели добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (запрещена в РФ) с целью усиления контроля пересечения данного пункта пропуска мужским населением», — сказал Осадчий.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко: Россия отвела 10% техники от украинских границ После введения на Украине режима военного положения Россия отвела от украинских границ 10% от ранее размещенного числа военной техники.

Армия и оружие Армия и оружие Израильская армия ликвидировала четвертый туннель на границе с Ливаном