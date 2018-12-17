Армия и оружие
США хотят нейтрализовать стратегические ядерные силы РФ
США хотят нейтрализовать стратегические ядерные силы РФNews.ruвчера в 19:25
США ищут возможность нейтрализовать стратегические ядерные силы России, считает командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
News.ruвчера в 19:25
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с чего всё началось
«Данные меры связаны прежде всего с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия ПРО, перспективным боевым оснащением, обладающих повышенной живучестью»,— рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете ВС РФ «Красная звезда».Коммерсантъвчера в 21:04
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В РВСН рассказали о желании США нейтрализовать стратегические ядерные силы России
RT на русскомвчера в 22:43
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Московский Комсомолецвчера в 17:26
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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