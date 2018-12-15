Политика

США хотят лишить Россию сильной армии, заявил американский экс-посол
РИА Новости
вчера в 22:10

Цель экономических санкций против Москвы — лишить Россию сильной армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона. С таким заявлением в эфире украинского телеканала "Прямой" выступил бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.
РИА Новостивчера в 22:10
Джон Хербст
Мы хотим, чтобы российская экономика была слабее, потому что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь.
— Джон Хербст, американский дипломатNews.ru 00:05

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Премьер Шри-Ланки ушёл в отставку

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