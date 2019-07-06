Происшествия

США хотят изъять у Коротышки заработанные на наркотиках $12 млрдКоммерсантъ 06:28

Власти США через суд требуют изъять у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по кличке Коротышка (El Chapo) $12,7 млрд. В эту сумму оценивается доход преступника от проданных им кокаина, марихуаны и героина в США.
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Правительство США просит изъять $12 млрд у наркобарона Коротышки

Life.ruвчера в 20:07

Власти США требуют, чтобы наркобарон Коротышка вернул им $12,6 миллиарда

Комсомольская правда00:18

США потребовали изъять у «Коротышки» 12,7 миллиарда долларов

Российская газета00:07

США хотят изъять у Коротышки заработанные на наркотиках $12 млрд

Коммерсантъ06:28

СМИ: власти США требуют возмещения $12,6 млрд от наркобарона Коротышки

ТАССвчера в 19:39

Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов

РИА Новостивчера в 18:38

Суд отказал Коротышке в повторном разбирательстве

News.ru03 июля в 16:44
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Политика

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Происшествия

Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии

Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 00:22
Футбол

«Фенербахче» рассчитывает арендовать Озила

Наиболее вероятным вариантом для Озила называется "Фенербахче". Турки готовы арендовать игрока на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Политика

В США представили Концепцию по противодействию Кремлю

Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин в четверг представил в Париже документ под названием "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (Countering Malign Kremlin Influence).
Обновлено вчера в 23:40
Кино

25 лет назад в прокат вышел фильм Земекиса «Форест Гамп»,

25 лет назад в прокат вышел фильм Роберта Земекиса "Форест Гамп", став одной из важнейших картин не только года, но также истории американского кинематографа.
Обновлено в 06:43
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала

По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Энергетика

«Нафтогаз»: Суд Англии заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream

В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов.
Обновлено вчера в 11:24
Авто

Составлен рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона

Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками

Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Футбол

Милинкович-Савич может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник "Интер" Сергей Милинкович-Савич может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 00:45
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Политика

Российский посол подтвердил сокращение срока заключения Бутиной

Россиянка должна выйти на свободу из американской колонии 25 октября Посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил данные о том, что осужденной в Соединенных Штатах россиянке Марии Бутиной сократили тюремный срок на десять дней.
Обновлено в 06:17
Политика

Папа Римский заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине

По слова понтифика, военный конфликт на Украине усугубляется пропагандистскими фальсификациями и религиозными манипуляциями.
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие

Финальная стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года

Завершающая стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:31
Энергетика

Михаил Гуцериев расширяет угольные активы

«Русский уголь», который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приобрел разрез Кирбинский на территории одного из крупнейших угольных месторождений России.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв

Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области

В Минобороны приняли решение усилить группировку вооруженных сил, работающую над устранением последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Отравивший и ограбивший пассажира таксист задержан в Москве

Столичные полицейские задержали таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира.
Обновлено вчера в 18:45
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Теннис

Гауфф победила Херцог в третьем круге Уимблдона

Обновлено вчера в 15:22
Политика

Зеленский: Трамп решит проблему с «Северным потоком-2» в пользу Киева

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» в пользу Незалежной.
Обновлено в 06:37
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Хоакин Гусман Лоэра
Мексиканский наркобарон
Мексиканский наркобарон, глава наркокартеля Синалоа, участник клана Ангар. Был арестован несколько раз, однако ему удавалось бежать из под стражи. В январе 2016 года вновь был арестован в Мексике и в январе 2017 года экстрадирован в США, где заключен в федеральную тюрьму в Манхэттене. В феврале 2019 года после совещания, длившегося 34 часа в течение шести дней, коллегия присяжных вынесла Гусману обвинительный вердикт. Вынесение приговора ожидается в конце июня 2019 года, ему грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.
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