Армия и оружие
США хотят доверить искусственному интеллекту ядерное оружиеКрасная весна вчера в 14:36
По мнению военных специалистов США, подлетное время современных ракетных систем резко сокращает время принятия решения об ответном ударе для руководящих лиц. Ответом на эту угрозу должна стать система, которая будет сама оценивать риски и принимать решение.
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Делегация из республики Южная Осетия изучила опыт ракитянских медиков
Делегация, возглавляемая министром здравоохранения и социального развития республики Южная Осетия Георгием Тотчиевым, посетила Вышнепенский и Бобравский офисы семейного врача и поликлинику Ракитянской ЦРБ.
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
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Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
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Происшествия
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
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Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
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Футбол
Гвардиола рассказал о перепалке с Агуэро
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о перепалке с нападающим Серхио Агуэро после его замены в матче с "Тоттенхэмом" (2:2).
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Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
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Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
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Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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Политика
Депутат Рады заявил об умышленном уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено вчера в 09:34
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
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Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
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Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено вчера в 01:00
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«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде
Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
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Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
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Армия и оружие
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Минздрав в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
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Появилось видео из салона севшего в поле самолета А321
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В Хабаровском крае подтоплено 180 приусадебных участков, 90 дачных и свыше 320 земельных участков, а также более полусотни жилых домов.
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