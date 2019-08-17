Армия и оружие
США хотят доверить искусственному интеллекту ядерное оружиеКрасная весна 14:36
По мнению военных специалистов США, подлетное время современных ракетных систем резко сокращает время принятия решения об ответном ударе для руководящих лиц. Ответом на эту угрозу должна стать система, которая будет сама оценивать риски и принимать решение.
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Наука
Разработан новый метод диагностики аутизма
Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Супруга пилота А321 рассказала о его реакции на звание Героя
Обновлено вчера в 11:42
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью
Обновлено в 14:11
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала, за что ее любит Игорь Булатов
Виктория Лопырева, долго скрывавшая свой роман с Игорем Булатовым, в последнее время все чаще делится с фолловерами не только совместными фото с возлюбленным, но и посвящает публику в их взаимоотношения.
Обновлено в 14:53
Космос
Западный поставщик отказался снабжать сырьем российский телескоп
Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров).
Обновлено в 22:21
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Экономика
В Грузии создали комитет международной торговли
Правительство Грузии создало национальный комитет международной торговли.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Грузия и США подпишут договор о военном сотрудничестве
«В скором времени США и Грузия поставят подпись под соглашением, которое продолжит ту политику, чтопроводит США совместно с оборонным ведомством», - заявил министр обороны Грузии.
Обновлено в 07:20
Политика
Трамп случайно оскорбил сторонника на митинге в Манчестере
Обратившись с насмешками в адрес группы протестующих на митинге в штате Нью-Гемпшир президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего сторонника, однако мужчина не обиделся на президента, сообщает 17 августа телеканал Fox News.
Обновлено в 21:31
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»
Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
Обновлено в 21:36
Армия и оружие
The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России
Обновлено в 22:08
Экономика
Самозанятым могут разрешить работать таксистами
Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами.
Обновлено в 00:25
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено в 12:48
Футбол
В воронежский «Факел» перешел лучший бомбардир «Химок»
В воронежский «Факел» перешел лучший бомбардир «Химок» прошлого сезона Михаил Петрусев.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Американские СМИ написали об игнорировании российского самолета-разведчика над США
Обновлено в 09:33
Общество
Эти знаки Зодиака панически боятся перемен
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые тяжелее всего пускают в свою жизнь перемены и всячески им противятся.
Обновлено 14 августа в 23:34
Происшествия
Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре
На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.
Обновлено в 16:53
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Общество
Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 20:30