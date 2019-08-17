Армия и оружие
США хотят доверить искусственному интеллекту ядерное оружиеКрасная весна 14:36
По мнению военных специалистов США, подлетное время современных ракетных систем резко сокращает время принятия решения об ответном ударе для руководящих лиц. Ответом на эту угрозу должна стать система, которая будет сама оценивать риски и принимать решение.
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Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Супруга пилота А321 рассказала о его реакции на звание Героя
Обновлено вчера в 11:42
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено в 17:55
Кино
Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс
16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».
Обновлено в 13:07
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Обновлено в 15:05
Футбол
Садио Мане: «Мне жаль, что пришлось забить своей бывшей команде»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал победу команды над «Саутгемптоном» (2:1) во 2-м туре АПЛ.
Обновлено в 20:39
Здоровье
Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Обновлено в 13:42
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Гаджеты
На $300 дороже предшественника. Объявлена стоимость Google Pixel 4
Да, в Pixel 3 установлена обычная одинарная камера (пуская и очень хорошая), а в Pixel 4 будет уже двойная, но вряд ли этим можно обусловить доплату в $300.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены
Известный телеведущий дончанин Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены. Об инциденте рассказала Полина Диброва.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Космос
США отказались поставлять России комплектующие для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, которую приобрели американцы, отказалась поставляться углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:49
Экономика
Минимальный размер оплаты труда повысят
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Олег Майами прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой
Звезда телешоу «Дом-2» Олег Майами, которому приписывают отношения с телеведущей Ольгой Бузовой после их страстного поцелуя в ресторане, рассказал о чувствах к певице.
Обновлено в 06:36
Футбол
«Крылья Советов» не изменили состав после поражения «Ростову»
Главный тренер команды Моидраг Божович оставил тот же состав, что и в прошлом матче, когда клуб из 63 региона проиграл "Ростову" (0:1). Полностью состав команды выглядит так: "Крылья Советов": 1 Рыжиков, 22 Анюков, 23 Комбаров, 3 Чернов, 50 Карпов, 8 Гацкан, 40 Тимофеев, 77 Кабутов, 14 Гынсарь, 99 Канунников, 7 Соболев.
Обновлено в 05:56
Теннис
Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати
Даниил Медведев, первая ракетка России, победил в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати серба Новака Джоковича.
Обновлено в 20:05
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
Обновлено в 02:07
Космос
О взрыве европейской ракеты в космосе сообщили ВВС США
Обновлено вчера в 07:48
Экономика
В России самозанятым могут разрешить работать таксистами
Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям.
Обновлено в 02:25
Футбол
«Неплохо для толстяка». Лукаку показал пресс
Обновлено в 17:15
Технологии
Сбербанк внедрит оплату в магазинах по отпечатку пальца
Кроме идентификации по отпечатку пальца, планируется использовать и изображение лица.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Порошенко назвал главные страхи России
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия боится единства и решительности страны.
Обновлено в 20:16
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено в 17:05