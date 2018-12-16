Энергетика

США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти
Коммерсантъ
03:02

США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.
Коммерсантъ03:02
с чего всё началось

Исследование: США к концу 2020 года могут превзойти Россию по объему экспорта нефти

Уже к сентябрю 2020 года зарубежные поставки американской нефти могут достигнуть 5 млн баррелей в сутки, а к концу года превысить эту отметку, тогда как российский экспорт на протяжении этого периода сохранится на этом уровне.
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