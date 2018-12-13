США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.

США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти

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