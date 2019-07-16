США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение российских ЗРК С-400. Об этом заявила на брифинге во вторник, 16 июля, официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

США изучают варианты мер против Турции за покупку С-400

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