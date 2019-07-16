Политика

США изучают варианты мер против Турции за покупку С-400Известия 15:42

США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение российских ЗРК С-400. Об этом заявила на брифинге во вторник, 16 июля, официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.
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В США заявили, что изучают все варианты санкций в отношении Турции за покупку С-400

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Московский Комсомолец15:07

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Московский Комсомолец Турция07:02
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:30, Вашингтон
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В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом и попал на видео

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Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
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Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.
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Спорт

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Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
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Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:29
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Армия и оружие

Военным в России запретят рассказывать о службе

Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
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Футбол

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Футболист амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прибыл в Турин для подписания контракта с местным "Ювентусом", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
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Политика

Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию

Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.
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Кино

Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве

Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
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Политика

Зеленский поручил провести Олимпиаду на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой и министром спорта Игорем Ждановым.
Обновлено в 07:07
Политика

Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
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Экономика

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Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.
Обновлено в 15:40
Авто

УАЗ опубликовал первое фото «Патриота» с «автоматом»

УАЗ готовится к премьере новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:22
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Футбол

Футболист «Зенита» Краневиттер заявил о желании сменить клуб

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Политика

КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным

Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.
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Политика

Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота

Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
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Культура

Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления

Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
Обновлено в 11:17
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

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Скорпионы будут в центре внимания, а Водолеи могут поверить в обман

ОВЕН Сегодня вы будете чувствовать себя не в своей тарелке.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
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Происшествия

В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов

Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
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Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»

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Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании

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«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»

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