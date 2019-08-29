с чего всё началось

Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Как сообщает в четверг, 29 августа, агентство Bloomberg, в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций времен правления императоров в Китае.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Наука Активин помешал клеткам-киллерам работать Связываясь со своим рецептором на поверхности клетки, TGF-β меняет работу белков SMAD, которые регулируют численность и цитотоксичность естественных киллеров.

Космос Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

Футбол «Зенит» арендовал у «Ахмата» 18-летнего Хубулова Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Политика Верховная рада одобрила отставку украинского генпрокурора Луценко Украинский парламент на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко.

Экономика Медведев утвердил порядок проведения крабовых аукционов в России Пакет документов утвердил глава правительства Дмитрий Медведев. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Политика США ввели санкции против ливанского банка Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.

Происшествия В Ленинградской области полиция нашла потерявшуюся в лесу девочку Полиция нашла пропавшую в лесу в Тосненском районе Ленинградской области девочку, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Шоу-бизнес Невеста Козловского удивила романтичным образом Некоторые поклонники сразу догадались, что автор снимка ее любимый человек - актер Данила Козловский.

Общество Бывший глава дипслужбы Ватикана скончался в возрасте 95 лет В 1979 году Сильвестрини стал главой дипломатической службы Святого престола и архиепископом.

Космос Российские космонавты перестанут мочиться на колесо автобуса Российские космонавты могут прервать многолетнюю традицию мочиться перед стартом на колесо автобуса, доставившего их к космодрому.

Политика Макрон провёл телефонные переговоры с Зеленским Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Футбол «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».

Экономика АФК «Система» оценила свою долю в «Детском мире» АФК «Система» Владимира Евтушенкова впервые назвала приемлемую цену для продажи контрольного пакета акций крупнейшего ритейлера товаров для детей – группы компаний «Детский мир».

Политика Путин и Эрдоган показались на Су-57 Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.

Политика Рада утвердила новый состав правительства Украины Верховная рада Украины назначила министров нового правительства страны по представлению премьер-министра Алексей Гончарука.

Происшествия В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.

Общество Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.

Общество Врачи рассказали, кому вредно пить кофе Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.