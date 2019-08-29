Экономика
ИзвестияСША изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Как сообщает в четверг, 29 августа, агентство Bloomberg, в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций времен правления императоров в Китае.
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
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THQ Nordic показала, как выглядит Knights of Honor II: Sovereign
Игромания.ру 16:02
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Наука
Активин помешал клеткам-киллерам работать
Связываясь со своим рецептором на поверхности клетки, TGF-β меняет работу белков SMAD, которые регулируют численность и цитотоксичность естественных киллеров.
N+1 вчера в 12:41
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 08:29
Футбол
«Зенит» арендовал у «Ахмата» 18-летнего Хубулова
Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.
News.ru 07:16
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Общество
День знаний на ВДНХ: необычные праздничные линейки пройдут в столице
Москва Online 14:53
Политика
Верховная рада одобрила отставку украинского генпрокурора Луценко
Украинский парламент на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко.
Политика Сегодня 18:10
Экономика
Медведев утвердил порядок проведения крабовых аукционов в России
Пакет документов утвердил глава правительства Дмитрий Медведев. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Российская газета 12:12
Политика
США ввели санкции против ливанского банка
Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.
RT на русском 15:25
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Происшествия
В Ленинградской области полиция нашла потерявшуюся в лесу девочку
Полиция нашла пропавшую в лесу в Тосненском районе Ленинградской области девочку, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 15:39
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Невеста Козловского удивила романтичным образом
Некоторые поклонники сразу догадались, что автор снимка ее любимый человек - актер Данила Козловский.
Телепрограмма 15:01
Общество
Бывший глава дипслужбы Ватикана скончался в возрасте 95 лет
В 1979 году Сильвестрини стал главой дипломатической службы Святого престола и архиепископом.
Народные новости 15:28
Космос
Российские космонавты перестанут мочиться на колесо автобуса
Российские космонавты могут прервать многолетнюю традицию мочиться перед стартом на колесо автобуса, доставившего их к космодрому.
Ruposters.ru 07:29
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Политика
Макрон провёл телефонные переговоры с Зеленским
Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
RT на русском 17:32
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
Lenta.ru 13:00
Экономика
АФК «Система» оценила свою долю в «Детском мире»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова впервые назвала приемлемую цену для продажи контрольного пакета акций крупнейшего ритейлера товаров для детей – группы компаний «Детский мир».
Ведомости 12:45
Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru 27 августа в 07:01
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины назначила министров нового правительства страны по представлению премьер-министра Алексей Гончарука.
Rambler News Service 14:27
Происшествия
В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
Общество
Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов
Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
Ведомости 12:28
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
РИА Новости 15:40
Экономика
Темпы роста экономики США могут замедлиться
Следовательно, темпы роста экономики во второй половине года могут замедлиться ниже 2%.
Finam.Ru 12:35
Шоу-бизнес
Евгений Петросян приехал на «Новую волну» с молодой подругой
Пара появилась на финале «Новой волны» в Сочи.
Комсомольская правда 13:25