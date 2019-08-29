Экономика
ИзвестияСША изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Как сообщает в четверг, 29 августа, агентство Bloomberg, в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций времен правления императоров в Китае.
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Испытания российского беспилотника «Орион» подошли к финалу
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На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
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Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
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Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
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Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru вчера в 07:54
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Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram новый пост. Она поделилась главным секретом худобы.
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Интерфакс 17:46
Армия и оружие
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Общество
День знаний на ВДНХ: необычные праздничные линейки пройдут в столице
Москва Online 14:53
Политика
В МИД Белоруссии рассказали о переговорах Болтона и Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности и белорусский лидер провели переговоры в четверг Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, что на прошедших в Минске в четверг переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе.
Аргументы и Факты 16:30
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.
Газета.Ru 14:28
Здоровье
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова
Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:26
Футбол
Как «Спартак» вылетел из Лиги Европы
«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы уступил «Браге» и вылетел из турнира.
RT на русском 17:21
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Политика
В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час
В России научились разгонять боевые вертолеты до 600 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании "Камов" Сергея Михеева.
Sputnik Таджикистан 07:40
Технологии
Первая в России 5G сеть запущена в Кронштадте
Запущенная в Кронштадте ПАО «МТС» и фирмой Huawei масштабная предкоммерческая сеть связи пятого поколения является первой в России.
Бел.Ру 15:55
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 12:23
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В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
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Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
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Авто
Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.
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Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
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