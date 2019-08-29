Экономика

ИзвестияИзвестияСША изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая

Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Как сообщает в четверг, 29 августа, агентство Bloomberg, в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций времен правления императоров в Китае.
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Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает
 Bloomberg.
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