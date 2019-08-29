с чего всё началось

Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Как сообщает в четверг, 29 августа, агентство Bloomberg, в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций времен правления императоров в Китае.

Политика Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».

Политика Зеленский назвал главные задачи Верховной рады Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.

Политика Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.

Шоу-бизнес Исхудавшая Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройности Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram новый пост. Она поделилась главным секретом худобы.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Депутаты Верховной рады Украины предварительно (в первом чтении) одобрили проект закона, который предлагает отмену депутатской неприкосновенности.

Армия и оружие Трамп назвал космос следующей областью военных действий Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.

Политика В МИД Белоруссии рассказали о переговорах Болтона и Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности и белорусский лидер провели переговоры в четверг Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, что на прошедших в Минске в четверг переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе.

Политика Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.

Футбол Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.

Здоровье Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Футбол Как «Спартак» вылетел из Лиги Европы «Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы уступил «Браге» и вылетел из турнира.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги Европы По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.

Политика В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час В России научились разгонять боевые вертолеты до 600 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании "Камов" Сергея Михеева.

Технологии Первая в России 5G сеть запущена в Кронштадте Запущенная в Кронштадте ПАО «МТС» и фирмой Huawei масштабная предкоммерческая сеть связи пятого поколения является первой в России.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.

Общество В затопленном Приморье ввели режим ЧС Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.

Кино Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.

Авто Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.