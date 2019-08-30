с чего всё началось

Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Как сообщает в четверг, 29 августа, агентство Bloomberg, в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций времен правления императоров в Китае.

Общество Четыре новых математических центра мирового уровня создадут в России В ближайшие годы в России откроются четыре новых математических центра мирового уровня.

Общество В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя Из гимназии № 108 в Екатеринбурге за лето уволились 10 педагогов, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные городского управления образования.

Общество Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".

Космос Названы обычные вещи, которые нельзя делать в космосе Ведь многие вещи, которые на Земле являются обыденными, в космосе становятся неосуществимыми или же представляют опасность.

Наука В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.

Общество Противники строительства Юго-Восточной хорды в Москве подали иск в суд Для проверки безопасности строительства хорды в городе создали рабочую группу, куда вошли депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Политика В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.

Политика Зеленский назначил Руслана Рябошапку генпрокурором Украины Ранее в четверг Верховная рада Украины поддержала представление Зеленского об освобождении Юрия Луценко с должности генпрокурора страны, а также представление президента о назначении на эту должность Руслана Рябошапки.

Армия и оружие Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам МИД Йемена обвинил дислоцированных в Йемене эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге Йемена, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, потребовал от СБ ООН осудить это нападение.

Политика Рада утвердила новое правительство Украины Депутаты Верховной Рады большинством голосов назначили членов нового правительства. Трансляцию заседания парламента вел телеканал «Рада»

Финансы Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.

Политика ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Происшествия Тельману Исмаилову предъявили швейцарские счета Прокуратура Цюриха расследует предполагаемые махинации экс-хозяина Черкизовского рынка Как стало известно "Ъ", в Швейцарии, где прокуратура по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ) расследует деятельность экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, для погашения многомиллиардных долгов арестовали его счета.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Авто Компания Great Wall продемонстрировала пикап P-Series Pao Сегодня стартовало массовое производство пикапов Great Wall из новой линейки P-Series Pao, внешний облик которых имеет много общего с легендарной Toyota Tundra образца 2007 года.

Кино Умер французский актёр Мишель Омон Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.

Политика Зеленский назвал главные задачи Верховной рады Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.

Происшествия Российского туриста насмерть сбил автобус в Болгарии В Болгарии 82-летний турист из России погиб под колесами автобуса.