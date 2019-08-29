Экономика

ИзвестияИзвестияСША изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая

Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Как сообщает в четверг, 29 августа, агентство Bloomberg, в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций времен правления императоров в Китае.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает
 Bloomberg.
РБК11:15

Подробнее о событии

США собрались потребовать от Китая императорские долги

Взгляд.ру12:38

СМИ: США предложили взыскать с Китая имперские долги

Телеканал 360°15:34

Bloomberg узнал об идее США потребовать с Китая имперские долги

РБК11:15

США могут потребовать от Китая выплаты имперских долгов

РЕН ТВ13:10

Bloomberg: в США изучают идею потребовать от Китая выплаты имперских долгов

ТАСС13:00

США хотят потребовать с Китая имперские долги, пишет Bloomberg

Газета.Ru11:46

Вашингтон может потребовать с Китая долги вековой давности

Эхо Москвы14:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:13, Вашингтон
Политика

Рада приняла в І чтении проект об отмене депутатской неприкосновенности

Парламент Украины на заседании в ночь на пятницу принял в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
РИА Новости 17:36
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги Европы

По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Космос

На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета

Вести.Ru 14:44
Футбол

«Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги»

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
РБК 15:20
Политика

Руслан Рябошапка стал новым генпрокурором Украины

Верховная рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора Украины.
News.ru 18:02
Происшествия

Жителей дома в Москве эвакуировали из-за гранаты

Вести.Ru 14:44
Происшествия

В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека

РИА Новости 15:43
Политика

«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной

В администрации СИЗО не подтвердили информацию, что в него из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе был этапирован режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за терроризм, хотя в «Лефортово», по официальным данным, уже находится его бывший подельник Александр Кольченко, отбывающий 10-летнее наказание.
Коммерсантъ 16:13
Политика

Министром иностранных дел Украины стал Пристайко

Депутаты Верховной Рады большинством голосов выбрали министром иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
Украина.ру 12:18
Шоу-бизнес

Наргиз назвала причины разрыва с Фадеевым

Узбекская и российская певица Наргиз объяснила, почему прекратила сотрудничество с продюсерским лейблом Максима Фадеева.
Газета.Ru 17:15
Политика

Порошенко потребовал, чтобы его не обвиняли в Раде без доказательств

Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.
РИА Новости 17:33
Шоу-бизнес

В день рождения Марина Александрова получила от мужа мопед

В свой день рождения звезда опубликовала праздничный пост, в котором рассказала, что подарок, который она рассчитывала получить от близких в 80 лет, ей преподнесли уже сейчас.
Телепрограмма 17:10
Экономика

Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП

Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:03
Происшествия

Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии

Известия 08:22
Футбол

У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Lenta.ru 16:56
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 17:24
Здоровье

Липецким медработникам увеличат зарплату

Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов в свою очередь отметил, что в нашем регионе здравоохранению уделяется большое внимание.
LipetskMedia.ru 09:53
Гаджеты

Apple представит новый iPhone 10 сентября

Коммерсантъ 13:51
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Бухареста

В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Газета.Ru 17:36
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Здоровье

Ребёнка, родившегося в Турции, не могут доставить в Челябинск

74.ru 07:35
Экономика

ВЭБ может профинансировать строительство комплекса глубокой переработки углеводородов

ВЭБ может профинансировать строительство одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки углеводородов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС 10:06
Общество

В Екатеринбурге массово уволились педагоги

Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM 06:47
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без сервисов Google

Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок без их фирменных сервисов Google.
Sibnet Новости 04:24
Технологии

Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов

Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Общество

Врачи рассказали, кому вредно пить кофе

Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
РИА Новости 15:40
Армия и оружие

На МАКС показали уникальный Су-47

На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Наука

Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды

Naked Science 26 августа в 20:01
Политика

Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное