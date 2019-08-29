Экономика
ИзвестияСША изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Как сообщает в четверг, 29 августа, агентство Bloomberg, в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций времен правления императоров в Китае.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:26, Вашингтон
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
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«Не спите в субботу». Ломаченко обратился к фанатам
Спорт-Экспресс 10:16
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Армия и оружие
Инженерные войска впервые протестировали сверхтяжелый паром
Телеканал 360° 09:42
Космос
До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец 03:49
Армия и оружие
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Политика
Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине
Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.
Lenta.ru 14:03
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Энергетика
Полугодовая прибыль CNOOC выросла на 19%
Капзатраты CNOOC в первом полугодии подскочили на 60,5% и достигли 33,7 млрд юаней.
Финмаркет 09:38
Космос
«Прости нас, Юра»: в России у хранителей мечты отняли будущее ради выгоды
Периодически небесное тело всплывало в бодрячковых твитах Илона Маска — где-то между дизайном будущего марсианского города и продажей огнеметов для защиты от зомби.
РИА Новости 01:00
Авто
Доля продаж универсалов Lada Granta растет за счёт версии Cross
Доля продаж универсалов Lada Granta растет за счёт версии Cross, которая вышла на рынок 12 июня.
Tvoe-avto.com 14:21
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
РБК 13:11
Политика
Стали известны детали обмена заключенными с Украиной
Часть украинцев, осужденных в России по обвинению в подготовке диверсий в Крыму, не смогут участвовать в обмене с Украиной, узнал «Коммерсант».
Телеканал 360° 19:03
Авто
Представлен «заряженный» Mercedes-AMG GLB 35
Новый Mercedes-AMG GLB 35 получил уже знакомый по "заряженным" версиям А-Класса 2,0-литровый турбоагрегат, отдача которого составляет 306 л.с. и 400 Нм момента.
За рулем Кубань 02:43
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском 18:44
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru 07:33
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
Здоровье
Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе
Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.
Lenta.ru 27 августа в 06:43
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
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Происшествия
Мать забила до смерти шестимесячную дочь во Владимирской области
Как выяснилось, женщина родила дочь в июне 2018 года от своего сожителя. Все время девочкой занималась мать, что ее очень раздражало.
Регион online 16:26
Происшествия
Врача-вампира из Челябинска отправили в психбольницу на лечение
Ленинский районный суд вынес приговор Борису Кондрашину. Его отправили в психиатрическую больницу.
Московский Комсомолец 05:18
Футбол
«ПСЖ» и «Барселона» не пришли к соглашению по Неймару
Спорт-Экспресс вчера в 18:45