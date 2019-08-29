с чего всё началось

Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Как сообщает в четверг, 29 августа, агентство Bloomberg, в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций времен правления императоров в Китае.

Авто Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги Европы По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.

Космос До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.

Армия и оружие Трамп назвал космос следующей областью военных действий Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.

Политика Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Энергетика Полугодовая прибыль CNOOC выросла на 19% Капзатраты CNOOC в первом полугодии подскочили на 60,5% и достигли 33,7 млрд юаней.

Космос «Прости нас, Юра»: в России у хранителей мечты отняли будущее ради выгоды Периодически небесное тело всплывало в бодрячковых твитах Илона Маска — где-то между дизайном будущего марсианского города и продажей огнеметов для защиты от зомби.

Авто Доля продаж универсалов Lada Granta растет за счёт версии Cross Доля продаж универсалов Lada Granta растет за счёт версии Cross, которая вышла на рынок 12 июня.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.

Футбол Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».

Политика Стали известны детали обмена заключенными с Украиной Часть украинцев, осужденных в России по обвинению в подготовке диверсий в Крыму, не смогут участвовать в обмене с Украиной, узнал «Коммерсант».

Авто Представлен «заряженный» Mercedes-AMG GLB 35 Новый Mercedes-AMG GLB 35 получил уже знакомый по "заряженным" версиям А-Класса 2,0-литровый турбоагрегат, отдача которого составляет 306 л.с. и 400 Нм момента.

Политика Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.

Гаджеты Redmi представила смартфон Redmi Note 8 Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.

Политика В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.

Здоровье Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.

Политика Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».

Происшествия Мать забила до смерти шестимесячную дочь во Владимирской области Как выяснилось, женщина родила дочь в июне 2018 года от своего сожителя. Все время девочкой занималась мать, что ее очень раздражало.