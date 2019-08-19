Армия и оружие
США провели пуск запрещенной ДРСМД ракетыГазета.Ru 15:34
Министерство обороны США объявило об испытании крылатой ракеты средней дальности наземного базирования, нарушающей уже не существующий Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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В Благовещенском районе поймали китайцев, незаконно добывавших песок
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Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
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В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
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Обновлено в 19:46
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Спецназ «Вымпел» ЦСН ФСБ празднует день рождения
Официальной датой рождения лучшего диверсионного подразделения мира считается 19 августа 1981 - именно тогда отряд специального назначения «Вымпел» был создан в составе группы «С» (нелегальной разведки) первого главного управления КГБ СССР.
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Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.
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США ведут секретные переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы.
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Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
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Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым
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Мэр во время осмотра работ по комплексному благоустройству заявил, что улицу нужно не только облагородить, благоустроить ее, «а сделать так, чтобы там была жизнь».
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Утрата митохондрий не отразилась на сложности генома
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Дочь Веры Брежневой поделилась снимком в купальнике с отдыха
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Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае
В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
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Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
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Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби
«Спартак» в матче шестого тура РПЛ одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1. Главным героем дерби стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, оформивший первый дубль в карьере.
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