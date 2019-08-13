с чего всё началось

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Испытание ракеты прошло 18 августа.

Политика Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа Нужно, чтобы компании, особенно накануне трудной зимы, держали достаточные запасы угля на складах, поскольку Украина имеет определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа.

Здоровье Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, - это его водные растворы (бетадин, повидон-йод, йодопирон).

Происшествия В Башкирии при возгорании жилого дома погибли двое мужчин Минувшей ночью при тушении пожара в одноэтажном жилом доме в деревне Черновский Уфимского района были обнаружены тела двух мужчин 57 и 46 лет.

Общество Умер датский миллиардер Ларс Ларсен Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.

Армия и оружие NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.

Экономика Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Наука На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.

Наука 6 причин, по которым мозг стареет быстрее: предупрежден - вооружен У грызунов, которых постоянно держали в состоянии сильного алкогольного опьянения, производство нервных клеток в гиппокампе — области мозга, отвечающей со способность к обучению — сократилась на 40%.

Происшествия Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.

Экономика Дональд Трамп в Twitter требует от ФРС снизить учетную ставку и начать количественное смягчение Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к ФРС США, потребовав снизить учетную ставку на 1% и начать программу по выкупу активов с рынка (программа количественного смягчения).

Единоборства Кормье попросил прощения за поражение Миочичу Простите, что испытали все это. Мне бы не хотелось, чтобы вы это видели. Также прошу прощения у тренеров.

Происшествия В войну мэрии Челябинска с депутатом Госдумы включилась прокуратура Принадлежащее Барышеву ООО «Лоция» находится в доверительном управлении (депутатам Госдумы запрещено напрямую заниматься бизнесом).

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Экономика Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).

Транспорт Минэкономразвития предлагает новый вариант трассы Москва-Казань Вместо платной дороги Москва - Казань Минэкономразвития предложило строить новую трассу до Владимира, сообщает со ссылкой на "Ведомости".

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Политика Нетаньяху сообщил о цели своего визита на Украину Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским намерен обсудить создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение, передает TimesNowNews.