Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракетуРИА Новости вчера в 12:49
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Испытание ракеты прошло 18 августа.
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с чего всё началось
На сайте Пентагона появилось видео испытания крылатой ракеты — первого после официального выхода СЩА из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).РБКвчера в 19:04
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Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
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На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
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На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
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Хердур Магнуссон: «Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва — красно-синяя»
Обновлено вчера в 20:16
Наука
6 причин, по которым мозг стареет быстрее: предупрежден - вооружен
У грызунов, которых постоянно держали в состоянии сильного алкогольного опьянения, производство нервных клеток в гиппокампе — области мозга, отвечающей со способность к обучению — сократилась на 40%.
Обновлено 14 августа в 07:19
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Экономика
Дональд Трамп в Twitter требует от ФРС снизить учетную ставку и начать количественное смягчение
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к ФРС США, потребовав снизить учетную ставку на 1% и начать программу по выкупу активов с рынка (программа количественного смягчения).
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В Югре пропали двое детей, уехавшие на моторной лодке
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Обновлено в 01:36
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В войну мэрии Челябинска с депутатом Госдумы включилась прокуратура
Принадлежащее Барышеву ООО «Лоция» находится в доверительном управлении (депутатам Госдумы запрещено напрямую заниматься бизнесом).
Обновлено в 01:13
Общество
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Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
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Транспорт
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Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Иркутской области
Обновлено в 01:11
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Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
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Обновлено вчера в 15:40
Политика
Нетаньяху сообщил о цели своего визита на Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским намерен обсудить создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение, передает TimesNowNews.
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Общество
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Пользователей Reddit привела в восторг фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.
Обновлено вчера в 21:26