Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракетуРИА Новости 12:49

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Испытание ракеты прошло 18 августа.
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Подробнее о событии

В ГД считают, что испытания США ракеты подтверждают нарушение ДРСМД во время его действия

ТАСС14:46

США провели первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты

РБК13:44

В Госдуме отреагировали на испытания США запрещенной ДРСМД ракеты

Московский Комсомолец13:33

Депутат Госдумы отреагировал на запуск США запрещенной ракеты

Газета.Ru14:34

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

РИА Новости12:49

США впервые испытали запрещенную ДРСМД крылатую ракету после выхода из договора

Lenta.ru13:35

Военный аналитик оценил испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

RT на русском14:22
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
Политика

Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Экономика

ФОМС в 2020 году выделит 120 млрд руб. на медпомощь онкобольным

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) выделит дополнительно 120 млрд руб. на финансирование медицинской помощи онкобольным.
Обновлено в 14:50
Общество

Подсчитано количество играющих в видеоигры россиян

Практически половина россиян никогда не играли в видеоигры, порядка трети граждан перестали в них играть.
Обновлено в 12:02
Игры

[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia

Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Политика

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 09:45
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Общество

Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»

Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Кино

В Сети появился тизер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»

В Интернете появился первый тизер нового сезона драмеди-сериала "Удивительная миссис Мейзел".
Обновлено в 14:08
Кино

Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» возглавил российский прокат

Обновлено в 06:41
Политика

Макрон заявил о содействии Франции возвращению РФ в Совет Европы

Французский лидер Эмманюэль Макрон отметил роль его страны в возвращении России в Совет Европы.
Обновлено в 14:18
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Интерпол задержал самую разыскиваемую в Финляндии россиянку

Международной криминальной полицией была задержана россиянка Светлана Хютти, которая состоит в списке самых разыскиваемых преступников.
Обновлено в 09:59
Общество

Минздрав предложил работодателям штрафовать за перекуры на работе

В Минздраве отмечают, что это рекомендации, а не обязательные меры.
Обновлено 17 августа в 18:19
Авто

Новые модели Mercedes A-Class и B-Class получили гибридные установки

Немецкий автопроизводитель представил новые модификации Mercedes-Benz с индексом 250 e – для моделей A-Class в кузове хэтчбека и седана, а также компактвэна B-Class.
Обновлено в 06:50
Космос

Вот кайф от алкоголя в космосе!

Если будущие астронавты-любители получат возможность насладиться игристыми напитками, это будет не первый случай употребления алкоголя в космосе.
Обновлено в 00:21
Наука

Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни

Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью

В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

В сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

В сети утром в понедельник, 19 августа, появилось видео, на котором запечатлены учебные полеты в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 00:06
Политика

Зеленский уволил врио главы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вячеслава Боня с поста временно исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.
Обновлено в 14:39
Авто

В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров

Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика

Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5%

Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года сократилась на 7,2%, а по сравнению с июлем 2018 года — выросла на 3,5%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Обновлено в 09:30
Политика

Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» актом геноцида

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Биньямином Нетаньяху призвал признать Израиль "голодомор" 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Обновлено 17 августа в 23:15
Авто

Преемник Lamborghini Aventador получит эволюционный дизайн

Дизайнеры попытались скрасить длительное ожидание появления новой модели своими рендерами. Будущее Lamborghini Aventador неясно.
Обновлено в 09:10
Общество

Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода

По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).
Обновлено в 13:16
Футбол

Спартак — ЦСКА 2:1

В матче Спартак - ЦСКА на стадионе "Открытие Арена", который проходит сегодня, 19 августа, наконец-то был открыт счет.
Обновлено в 14:42
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Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
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