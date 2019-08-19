Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракетуИзвестия 13:00
США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 19 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 11:56
Гаджеты
OnePlus 7T и 7T Pro представят уже в конце сентября
Многочисленные слухи твердят, что вскоре компания OnePlus представит смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro.
Обновлено в 08:44
Политика
Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено в 12:27
Политика
Мосгорсуд отказался восстанавливать Юлию Галямину кандидатом на выборах в Мосгордуму
Сама Галямина пишет у себя в Твиттере, что решение суда очевидно политическое. Она подает апелляцию в Верховный суд.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина
На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.
Обновлено в 08:06
Кино
Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» возглавил российский прокат
Обновлено в 06:41
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
Обновлено вчера в 07:21
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Польша не хочет передислокации американских войск из Германии
Польша не поддерживает возможную передислокацию на свою территорию американских войск из Германии, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович в интервью изданию Rzeczpospolita.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Саратове мужчину заподозрили в отравлении конфет крысиным ядом
В подписи к ролику, взятому с камер наблюдения магазина на улице Тархова, говорилось, что мужчина подсыпал в ячейки с конфетами крысиный яд.
Обновлено в 13:13
Происшествия
На трассе под Тулой автомобили загорелись после ДТП
В Тульской области в результате столкновения загорелись три автомобиля. По предварительным данным, два человека погибли, двое пострадавших.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Известный по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянин Мефедов отпущен под залог
Обновлено в 11:07
Здоровье
Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет
В четырнадцати американских штатах зафиксировано почти 94 случая неизвестного заболевания, причиной которого могло стать употребление электронных сигарет.
Обновлено в 09:50
Культура
Работы Владимира Лагранжа покажут в Москве
Обновлено в 11:21
Экономика
Дональд Трамп в Twitter требует от ФРС снизить учетную ставку и начать количественное смягчение
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к ФРС США, потребовав снизить учетную ставку на 1% и начать программу по выкупу активов с рынка (программа количественного смягчения).
Обновлено в 12:39
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец, предыдущий чеченский лидер Ахмат-Хаджи Кадыров не собирался соглашаться на присоединение республики к России без согласия своего народа.
Обновлено в 03:18
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился спустя 12 лет отношений
Актер отметил свадьбу на Гавайях 18 августа 2019 года звезда американских боевиков Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала организовал тайную свадьбу на Гавайях.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Депутат оказался контрабандистом вооружения на Кубани
Посылки были изъяты на таможне в Москве, - сообщили РИА «Регион online» в пресс-службе Южного Следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 10:49
Космос
Таиланд готовится к растущей угрозе из космоса
Чтобы подготовиться к растущей угрозе из космоса в будущем, Королевские вооруженные силы Таиланда (RTAF) открыли центр космических операций с целью предотвращения угроз и повышения национальной безопасности в космическом пространстве, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 11:27
Гаджеты
Rakuten запустил собственную криптобиржу
В понедельник, 19 августа, японская компания Rakuten объявила о запуске собственной криптовалютной биржи, которая получила название Rakuten Wallet.
Обновлено в 09:13
Авто
Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу
В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.
Обновлено в 01:08
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06