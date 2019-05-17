США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57Экономика сегодня 13:37

Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации. Видеоролик со сбросом боеприпасов опубликовали в Сети. Авиабомбы сбросил стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit.

США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57

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