США испытали сверхмощную авиабомбу GBU-57Известия 10:20

ВВС США продемонстрировали в Сети видеоролик испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации. Кадры, опубликованные в YouTube, датированы 16 мая. Сброс провел стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit.

Политика Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Наука Выбор собаки зависит от генетики человека Ученые обнаружили, что идентичные близнецы имеют одинаковое мнение насчет выбора собаки, что нельзя сказать об неидентичных.

Здоровье Домодедовские врачи спасли руку 99-летней пациентке Чтобы спасти руку и восстановить кровообращение, врачи приняли решение провести экстренную операцию.

Общество В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Крымские народы были депортированы 75 лет назад 18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.

Экономика Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.

Политика Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Экономика Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.

Происшествия Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.

Политика В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Политика Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов "Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.

Футбол Футболисты «Дерби Каунти» отметили успех пивом и водкой Футболисты "Дерби Каунти" с размахом отметили выход в финал плей-офф Чемпионшипа в одном из баров.

Шоу-бизнес Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.