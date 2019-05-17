Армия и оружие
США испытали сверхмощную авиабомбу GBU-57Известия 10:20
ВВС США продемонстрировали в Сети видеоролик испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации. Кадры, опубликованные в YouTube, датированы 16 мая. Сброс провел стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit.
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