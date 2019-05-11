Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТОИзвестия вчера в 16:18
Эсминец США USS Roosevelt произвел в субботу, 11 мая, пуск противоракеты SM-3 у побережья Шотландии. Корабли девяти стран НАТО проводят учения противовоздушной обороны «Грозный щит», которые продлятся до 19 мая, передает «Газета.ру».
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«Ливерпуль» представил ролик к заключительному матчу АПЛ
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Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
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Жилье на вторичном рынке выросло в цене
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Арбитражный суд Орловской области по ходатайству конкурсного управляющего продлил конкурсное производство в отношении муниципального автотранспортного предприятия ПАТП-1.
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Армия и оружие
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В Южной Корее планируют начать разработку боевых роботов, которые будут подобны людям, животным и насекомым.
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Политика
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Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
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До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.
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Стала известна цена кроссовера Volkswagen Teramont X
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Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
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