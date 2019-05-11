Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТОИзвестия вчера в 16:18

Эсминец США USS Roosevelt произвел в субботу, 11 мая, пуск противоракеты SM-3 у побережья Шотландии. Корабли девяти стран НАТО проводят учения противовоздушной обороны «Грозный щит», которые продлятся до 19 мая, передает «Газета.ру».
Читать в источнике

Подробнее о событии

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Газета.Ruвчера в 13:01

США испытали противоракету SM-3 в рамках учений НАТО в Атлантике

Российская газетавчера в 14:17

«Грозный щит»: американский эсминец запустил противоракету SM-3

Вести.Ruвчера в 13:33

Эсминец США испытал ракету SM-3 в ходе учений НАТО

RT на русскомвчера в 13:13

США провели испытание новой ракеты SM-3

РБКвчера в 14:49

США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО в Атлантике

Московский Комсомолецвчера в 12:54

США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО в Северной Атлантике

РИА Новостивчера в 12:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:16, Ашберн
Общество

Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой

Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено вчера в 02:49
Единоборства

Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе

Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено вчера в 16:22
Общество

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного есть вариант отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде.
Обновлено вчера в 23:58
Хоккей

«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ

"Сан-Хосе" обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:3 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество

Дипломаты из Венесуэлы, живущие на территории посольства Каракаса в Вашингтоне рассказали, что американские власти отключили в их помещениях воду и электричество.
Обновлено вчера в 17:54
Авто

Какая скорость автомобиля считается самой экономичной

Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Обновлено вчера в 21:39
Космос

Всевидящие очи космоса: фотошпионаж

Обновлено 10 мая в 05:16
Музыка

Импресарио Имперского русского балета рассказал о гастролях труппы в Бразилии

Импресарио Имперского русского балета под управлением Гедиминаса Таранды заявил, что гастроли по Бразилии проходят с большим успехом.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Культура

Уралочку признали самой талантливой и красивой в мире

Обновлено вчера в 23:34
Футбол

«Ливерпуль» представил ролик к заключительному матчу АПЛ

"Ливерпуль" опубликовал в Twitter промо-ролик к заключительному матчу Премьер-лиги против "Вулверхэмптона".
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Политика

В Литве пройдут президентские выборы

Параллельно с выборами президента в Литве проходит и всенародный референдум по двум вопросам.
Обновлено вчера в 17:20
Недвижимость

Жилье на вторичном рынке выросло в цене

Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России.
Обновлено вчера в 04:22
Шоу-бизнес

Алсу пришла к Галкину после скандала на детском «Голосе»

Обновлено вчера в 17:55
Общество

Время белых бантов. Как подготовиться к последнему звонку

В этом году последний звонок прозвучит для 11-классников 23 мая.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика

Суд продлил срок банкротства орловского ПАТП-1 до ноября

Арбитражный суд Орловской области по ходатайству конкурсного управляющего продлил конкурсное производство в отношении муниципального автотранспортного предприятия ПАТП-1.
Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие

В Южной Корее хотят создать боевых роботов по образу людей и животных

В Южной Корее планируют начать разработку боевых роботов, которые будут подобны людям, животным и насекомым.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Общество

Изменены правила получения детских пособий

До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента

Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.
Обновлено вчера в 16:57
Авто

Стала известна цена кроссовера Volkswagen Teramont X

Презентация Volkswagen Teramont X состоялась на автосалоне в Шанхае и во время презентации кросс-купе сообщалось, что автомобиль появился в дилерских центрах в конце мая.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик

Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик Магас, 11 мая.
Обновлено вчера в 09:41
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное