Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТОГазета.Ru вчера в 13:01
Командование морскими силами США в Европе проинформировало, что во время учений НАТО по противоракетной обороне был произведен пуск противоракеты SM-3. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, учения альянса "Грозный щит-2019" проходят у берегов Шотландии и будут продолжаться до 19 мая.
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Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении
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Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
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Обновлено в 00:11
Авто
Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo
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