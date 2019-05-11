Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТОГазета.Ru вчера в 13:01

Командование морскими силами США в Европе проинформировало, что во время учений НАТО по противоракетной обороне был произведен пуск противоракеты SM-3. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, учения альянса "Грозный щит-2019" проходят у берегов Шотландии и будут продолжаться до 19 мая.
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Эсминец США испытал ракету SM-3 в ходе учений НАТО

RT на русскомвчера в 13:13

США испытали противоракету SM-3 в рамках учений НАТО в Атлантике

Российская газетавчера в 14:17

«Грозный щит»: американский эсминец запустил противоракету SM-3

Вести.Ruвчера в 13:33

США провели испытание новой ракеты SM-3

РБКвчера в 14:49

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Газета.Ruвчера в 13:01

США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО в Атлантике

Московский Комсомолецвчера в 12:54

США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО в Северной Атлантике

РИА Новостивчера в 12:46
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Общество

Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой

Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
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Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей, насекомых, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений.
Обновлено в 00:01
Транспорт

В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.
Обновлено в 00:07
Политика

Цукерберг высказался против разделения компании Facebook

Марк Цукерберг, руководитель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью и другими приложениями, выступает против ее разделения.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

Под Астраханью обнаружено захоронение богатого сарматского воина

В Астраханской области археологи обнаружили захоронение богатого сарматского воина. Останкам примерно две тысячи лет.
Обновлено вчера в 19:50
Недвижимость

Жилье на вторичном рынке выросло в цене

Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России.
Обновлено вчера в 04:22
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Политика

На Кубе вводят контроль за сосисками и яйцами

Министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас заявила, что власти страны вводят контроль за социально значимыми продуктами питания.
Обновлено в 00:51
Политика

Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии

Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.
Обновлено вчера в 21:06
Транспорт

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59
Единоборства

Стал известен следующий соперник Мэнни Пакьяо

Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо проведёт свой следующий поединок с чемпионом WBA Super Китом Турманом 20 июля.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено вчера в 04:54
Общество

В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо

Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Здоровье

Почему медсестер-анестезистов называют элитой сестринского дела

О трудностях и радостях своей профессии рассказывает коллектив реанимационного блока № 2 Алтайского краевого онкологического диспансера.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Куда пропала Уса: уровень воды в реках достиг критической отметки

Обновлено в 01:19
Музыка

Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении

Обновлено вчера в 05:10
Наука

В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд

Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено вчера в 15:02
Политика

Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.
Обновлено вчера в 21:41
Общество

Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро

Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено.
Обновлено в 01:44
Общество

Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Интернет

Как волгоградцам обезопасить деньги при работе с онлайн-банком

Обезопасить свои деньги при работе с интернет-банкингом помогут несколько простых правил.
Обновлено в 00:11
Авто

Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo

Шесть лет назад Nissan покорил японскую автомобильную сцену, представив свой концепт IDx Nismo на автосалоне в Токио в 2013 году.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
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