США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТОГазета.Ru вчера в 13:01

Командование морскими силами США в Европе проинформировало, что во время учений НАТО по противоракетной обороне был произведен пуск противоракеты SM-3. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, учения альянса "Грозный щит-2019" проходят у берегов Шотландии и будут продолжаться до 19 мая.

Общество Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Армия и оружие Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей, насекомых, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений.

Транспорт В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.

Политика Цукерберг высказался против разделения компании Facebook Марк Цукерберг, руководитель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью и другими приложениями, выступает против ее разделения.

Общество Под Астраханью обнаружено захоронение богатого сарматского воина В Астраханской области археологи обнаружили захоронение богатого сарматского воина. Останкам примерно две тысячи лет.

Недвижимость Жилье на вторичном рынке выросло в цене Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России.

Единоборства UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.

Политика На Кубе вводят контроль за сосисками и яйцами Министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас заявила, что власти страны вводят контроль за социально значимыми продуктами питания.

Политика Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.

Единоборства Стал известен следующий соперник Мэнни Пакьяо Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо проведёт свой следующий поединок с чемпионом WBA Super Китом Турманом 20 июля.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Общество В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.

Здоровье Почему медсестер-анестезистов называют элитой сестринского дела О трудностях и радостях своей профессии рассказывает коллектив реанимационного блока № 2 Алтайского краевого онкологического диспансера.

Наука В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.

Политика Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.

Общество Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.

Общество Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.

Экономика В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.

Интернет Как волгоградцам обезопасить деньги при работе с онлайн-банком Обезопасить свои деньги при работе с интернет-банкингом помогут несколько простых правил.

Авто Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo Шесть лет назад Nissan покорил японскую автомобильную сцену, представив свой концепт IDx Nismo на автосалоне в Токио в 2013 году.

Политика В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».