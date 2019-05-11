США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТОГазета.Ru 13:01

Командование морскими силами США в Европе проинформировало, что во время учений НАТО по противоракетной обороне был произведен пуск противоракеты SM-3. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, учения альянса "Грозный щит-2019" проходят у берегов Шотландии и будут продолжаться до 19 мая.

Политика Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения Порошенко Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.

Происшествия 2-летняя девочка сгорела в машине, пока отец искал ключи в квартире Ранее сообщалось, что тела двоих человек и истощенная двухлетняя девочка были найдены в квартире одной из многоэтажек в Киеве.

Армия и оружие Пентагон намерен предложить меры по охране границы без участия военных Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что необходимо разработать меры для обеспечения безопасности на границе с Мексикой без участия военнослужащих Пентагона.

Экономика Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.

Политика В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов «Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.

Политика Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Макрону Выборы в Европарламент, намеченные на конец мая 2019 года, по мнению лидера французской оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, станут для президента Эммануэля Макрона определяющими.

Экономика Суд продлил срок банкротства орловского ПАТП-1 до ноября Арбитражный суд Орловской области по ходатайству конкурсного управляющего продлил конкурсное производство в отношении муниципального автотранспортного предприятия ПАТП-1.

Общество Фестиваль «Женгялох хац» в Нагорном Карабахе посетили более 12 тысяч человек На втором фестивале национального карабахского блюда «Женгялов хац» («хлеб с зеленью», лепешка с начинкой из разнообразной зелени) в селе Атерк Мартакертского района Нагорного Карабаха, работало 120 павильонов, а посетили мероприятие более 12 тысяч человек, сообщили организаторы.

Происшествия МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.

Хоккей Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.

Политика Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".

Здоровье Врачи назвали симптомы разрыва аорты Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.

Шоу-бизнес Слуцкая рассказала о тайном замужестве Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.

Общество В Москве стартовал международный мотопробег В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.

Армия и оружие Украина обвинила Россию в блокировке экономических зон на Черном море Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко на брифинге заявил, что корабли Российской Федерации на постоянной основе блокируют значительные акватории на Черном и Азовском морях под видом учений.

Политика WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Экономика Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.