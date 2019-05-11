Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТОГазета.Ru 13:01
Командование морскими силами США в Европе проинформировало, что во время учений НАТО по противоракетной обороне был произведен пуск противоракеты SM-3. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, учения альянса "Грозный щит-2019" проходят у берегов Шотландии и будут продолжаться до 19 мая.
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