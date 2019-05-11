Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3Lenta.ru 17:55

США провели испытания противоракеты SM-3, предназначенной для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Видео запуска опубликовала пресс-служба Пентагона. Испытания были проведены 10 мая в ходе учений «Грозный щит».
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Эсминец США испытал ракету SM-3 в ходе учений НАТО

RT на русском13:13

США испытали противоракету SM-3 в рамках учений НАТО в Атлантике

Российская газета14:17

«Грозный щит»: американский эсминец запустил противоракету SM-3

Вести.Ru13:33

США провели испытание новой ракеты SM-3

РБК14:49

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Газета.Ru13:01

США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО в Атлантике

Московский Комсомолец12:54

США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО в Северной Атлантике

РИА Новости12:46
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Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Происшествия

Истощенная 2-летняя девочка и два трупа найдены в киевской многоэтажке

Обновлено в 10:57
Хоккей

Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира

Обновлено в 16:53
Транспорт

Пассажиры метро чаще всего публикуют фото станции «Савеловская» БКЛ

Обновлено в 11:11
Происшествия

Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Происшествия

В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой

Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено в 15:22
Политика

Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ

Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.
Обновлено в 19:15
Политика

Куба взяла под контроль потребление курицы, яиц, риса и сосисок

Потребление социально значимых продуктов на Кубе местные власти взяли под свой контроль.
Обновлено в 19:31
Армия и оружие

Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР

Обновлено в 18:07
Футбол

Аленичев не смог сказать, насколько он виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Обновлено в 15:27
Здоровье

Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старости

В нашей стране болезнь Альцгеймера рассматривают как тяжёлое нейродегенеративное заболевание, которое сопровождается разрушением связей между клетками мозга и, как следствие, нарушением слаженной работы мозга.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес

Слуцкая рассказала о тайном замужестве

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Авто

Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo

Тюнинг-компания Modcar Trendz (EMT) из Индии, которая сильно вдохновилась японским автомобилем IDx Nismo, решила все же сделать серийную версию концепта.
Обновлено в 11:35
Путешествия

Названы самые дешевые авиамаршруты на лето

При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено в 15:09
Политика

Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения Порошенко

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.
Обновлено в 10:31
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено в 19:26
Авто

Seat презентовал сразу три новых электрических автомобиля

Во время работы международного автосалона в Барселоне местный производитель Seat, входящий в состав группы компаний Volkswagen Group, презентовал три своих передовых электрических творения под именами El-Born, Minimo и Cupra E-Racer.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погиб один человек

Обновлено в 19:32
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Политика

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Политика

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено в 18:49
Общество

Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню

Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Политика

В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы

Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Авто

Названы ТОП-5 самых страшных автомобилей мирового автопрома

В наше время Martin Model 100 уже не является чем-то выдающимся, и теперь он скорее страшный автомобиль.
Обновлено в 13:24
Авто

Названы топ-5 самых доступных японских автомобилей в России

Обновлено в 05:48
Здоровье

Врачи назвали симптомы разрыва аорты

Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
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