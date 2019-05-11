Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3Lenta.ru 17:55
США провели испытания противоракеты SM-3, предназначенной для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Видео запуска опубликовала пресс-служба Пентагона. Испытания были проведены 10 мая в ходе учений «Грозный щит».
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Происшествия
Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти
Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Происшествия
В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой
Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено в 15:22
Политика
Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ
Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.
Обновлено в 19:15
Политика
Куба взяла под контроль потребление курицы, яиц, риса и сосисок
Потребление социально значимых продуктов на Кубе местные власти взяли под свой контроль.
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР
Обновлено в 18:07
Футбол
Аленичев не смог сказать, насколько он виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Обновлено в 15:27
Здоровье
Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старости
В нашей стране болезнь Альцгеймера рассматривают как тяжёлое нейродегенеративное заболевание, которое сопровождается разрушением связей между клетками мозга и, как следствие, нарушением слаженной работы мозга.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Авто
Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo
Тюнинг-компания Modcar Trendz (EMT) из Индии, которая сильно вдохновилась японским автомобилем IDx Nismo, решила все же сделать серийную версию концепта.
Обновлено в 11:35
Путешествия
Названы самые дешевые авиамаршруты на лето
При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено в 15:09
Политика
Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения Порошенко
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.
Обновлено в 10:31
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено в 19:26
Авто
Seat презентовал сразу три новых электрических автомобиля
Во время работы международного автосалона в Барселоне местный производитель Seat, входящий в состав группы компаний Volkswagen Group, презентовал три своих передовых электрических творения под именами El-Born, Minimo и Cupra E-Racer.
Обновлено в 09:21
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено в 18:49
Общество
Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню
Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Авто
Названы ТОП-5 самых страшных автомобилей мирового автопрома
В наше время Martin Model 100 уже не является чем-то выдающимся, и теперь он скорее страшный автомобиль.
Обновлено в 13:24
Авто
Названы топ-5 самых доступных японских автомобилей в России
Обновлено в 05:48
Здоровье
Врачи назвали симптомы разрыва аорты
Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне
Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17