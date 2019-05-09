Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman IIIРИА Новости 06:32
США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг. Ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии. Предыдущее испытание прошло 1 мая.
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Политика
Путин оценил прошедший в Москве парад Победы
Обновлено в 09:23
Политика
Жители Киева собрались в центре города на шествие «Бессмертного полка»
Участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто!", которая является аналогом российской акции "Бессмертный полк", собрались в четверг, 9 мая, в Киеве у станции метро "Арсенальная" и на улице Ивана Мазепы.
Обновлено в 04:24
Футбол
Экс-игрок «Анжи»: Иногда депутаты могут вызвать желание дать им стулом
Бывший футболист «Терека» и «Анжи» Шамиль Лахиялов раскритиковал следствие по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:30
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Политика
Министр здравоохранения Норвегии разрешила пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что гражданам должно быть разрешено употреблять спиртные напитки, курить и есть мясо «столько, сколько хочется».
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы
Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Японии произошло извержение вулкана Асо
В четверг, 9 мая, национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото произошло очередное извержение вулкана Асо.
Обновлено в 02:04
Общество
МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер
Обновлено в 05:50
Общество
Кот съел осу и обрел популярность в сети
«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским связям Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
В Ростове проходит парад Победы
В Ростове-на-Дону проходит парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:16
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Юлию Волкову перестали узнавать из-за уколов красоты
В Сети бурно обсуждают внешность бывшей солистки группы «t.A.T.u.» Юлии Волковой.
Обновлено в 09:03
Общество
Шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге
В три часа дня 9 мая в Петербурге началось шествие «Бессмертного полка». Тысячи жителей города несут транспаранты с портретами родных.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Названы возможные ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено в 08:27
Происшествия
Экс-аналитика американской разведки обвинили в утечке секретных данных
Экс-аналитик американской разведки Дэниел Эверетт Хейл обвиняется в утечке секретных данных, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.
Обновлено в 09:23
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество
В Вене байкеры приняли участие в возложении венков в честь Дня Победы
В церемонии в память об освободителях на площади Шварценбергплац приняли участие несколько сотен жителей города, российских соотечественников, школьников, ветеранов войны, дипломатов из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также группа из более двух десятков белорусских байкеров.
Обновлено в 09:33
Политика
На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая
На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату
В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Политика
Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина была задержана полицией в Москве.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Основатель «Бессмертного полка» ответил на критику Порошенко
Обновлено в 08:26
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено вчера в 09:40
Футбол
Шесть игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов
Стала известна команда недели в Лиге чемпионов, в которую вошли шесть футболистов "Ливерпуля".
Обновлено в 08:50