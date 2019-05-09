Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman IIIРИА Новости 06:32

США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг. Ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии. Предыдущее испытание прошло 1 мая.
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США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

РБК08:16

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

Коммерсантъ07:22

США снова испытали «Минитмен-3»

Вести.Ru05:23

США провели пуск баллистической ракеты «Минитмен-3»

Московский Комсомолец05:37

США испытали высокоточную ракету «Минитмен-3»

News.ru05:23

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

РИА Новости06:32

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»

Интерфакс04:53
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Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Происшествия

Sky: суд на полгода лишил Дэвида Бекхэма водительских прав

Обновлено в 10:57
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Общество

Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 01:57
Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество

На Москву обрушился сильный дождь с градом

Обновлено в 10:43
Футбол

Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов

Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.
Обновлено в 09:57
Происшествия

На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны

Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью

Обновлено в 09:03
Происшествия

В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам в колонии

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева приговорили к реальным срокам в колонии.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция

Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Политика

Украинские националисты устроили провокацию на шествии 9 Мая в Киеве

Обновлено в 07:10
Общество

В Новосибирске открыли памятник Сталину

Памятник Сталину установили на территории Обкома КПРФ на улице Большевистской, 29.
Обновлено в 04:25
Общество

Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Футбол

Женская сборная России по пляжному футболу впервые в истории проиграла

Обновлено в 06:10
Армия и оружие

WSJ рассказал о секретной ракете США

Обновлено в 08:42
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Петр Порошенко в ходе акции "Первая минута мира" ко Дню памяти и примирения 8 мая заявил, что участники акции "Бессмертный полк" – "ряженые", передает ФАН.
Обновлено в 02:46
Экономика

Австралия выпустила миллионы банкнот с опечаткой

Резервный банк Австралии (RBA) выпустил в оборот более 46 миллионов 50-долларовых банкнот с опечаткой.
Обновлено в 07:10
Политика

В Киеве началось шествие Бессмертного полка

В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Общество

В архангельском «Бессмертном полку» прошла рота Северных конвоев

В общем строю прошла отдельная вторая рота участников Северных конвоев, а в четвертой несли портреты своих близких гости из Республики Сербия - делегация автономного края Воеводина.
Обновлено в 11:12
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

Обновлено в 04:55
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Интернет

Nike будет использовать дополненную реальность для измерения размера ноги

Обновлено в 09:55
Происшествия

В Одессе мужчину задержали за речевку «Слава СССР»

В Одессе на мероприятиях по случаю празднования Дня Победы задержали мужчину за лозунг с упоминанием Советского союза.
Обновлено в 09:54
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