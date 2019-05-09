Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman IIIРИА Новости 06:32
США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг. Ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии. Предыдущее испытание прошло 1 мая.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено в 01:57
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Обновлено в 10:43
Футбол
Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов
Руководство испанской "Барселоны" намерено серьезно обновить состав команды по окончании текущего сезона.
Обновлено в 09:57
Происшествия
На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны
Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам в колонии
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева приговорили к реальным срокам в колонии.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция
Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Общество
В Новосибирске открыли памятник Сталину
Памятник Сталину установили на территории Обкома КПРФ на улице Большевистской, 29.
Обновлено в 04:25
Общество
Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
WSJ рассказал о секретной ракете США
Обновлено в 08:42
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Петр Порошенко в ходе акции "Первая минута мира" ко Дню памяти и примирения 8 мая заявил, что участники акции "Бессмертный полк" – "ряженые", передает ФАН.
Обновлено в 02:46
Экономика
Австралия выпустила миллионы банкнот с опечаткой
Резервный банк Австралии (RBA) выпустил в оборот более 46 миллионов 50-долларовых банкнот с опечаткой.
Обновлено в 07:10
Политика
В Киеве началось шествие Бессмертного полка
В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Общество
В архангельском «Бессмертном полку» прошла рота Северных конвоев
В общем строю прошла отдельная вторая рота участников Северных конвоев, а в четвертой несли портреты своих близких гости из Республики Сербия - делегация автономного края Воеводина.
Обновлено в 11:12
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
Обновлено в 04:55
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Одессе мужчину задержали за речевку «Слава СССР»
В Одессе на мероприятиях по случаю празднования Дня Победы задержали мужчину за лозунг с упоминанием Советского союза.
Обновлено в 09:54