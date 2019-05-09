Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman IIIРИА Новости 06:32
США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг. Ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии. Предыдущее испытание прошло 1 мая.
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Происшествия
В Москве умер журналист Сергей Доренко
Обновлено в 13:28
Политика
Трамп заявил, что хочет поладить с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию и Китай своими врагами, поскольку лишь глупые люди отказываются от налаживания отношений.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Москве десять человек пострадали от сильного ветра
В Москве в День Победы десять человек пострадали из-за падения деревьев от сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:43
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Общество
Андрей Малахов возмутился некоторыми зрителями парада Победы
Известный телеведущий Андрей Малахов поделился в социальных сетях фотографией зрителей, присутствовавших на параде Победы.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Политика
Лидер венгерской партии заявил о поддержке автономии Закарпатья
Лидер венгерской правой партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил с частным визитом Береговский район Закарпатской области.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Дэвида Бекхэма лишили водительских прав за разговор по телефону
Бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма на полгода лишили водительских прав за использование телефона за рулем, пишет Sky News со ссылкой на соответствующее заседание суда.
Обновлено в 13:07
Происшествия
На Москву обрушился град
Непогода продлится до 9 вечера. В День Победы на столицу обрушился сильный дождь с градом, а также порывистый ветер.
Обновлено в 10:27
Футбол
Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов
Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии состоится завтра
Как сообщают «Известия», на заседании будет заслушан доклад члена ООН по гуманитарным вопросам.
Обновлено в 13:34
Путешествия
Казнь за селфи и штраф за шлепанцы. За что туриста накажут на курорте
В 2019 году в некоторых странах туристы столкнутся с новыми ограничениями, за несоблюдение которых предусмотрены строгие наказания: высокие штрафы, тюремное заключение и даже смертная казнь, сообщает АТОР.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье
Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Соловьев назвал гибель Доренко «гигантской трагедией»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:04
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии
Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.
Обновлено в 10:23
Спорт
Virtus.pro прошла в третий раунд турнира в Диснейленде
Российская команда Virtus.pro обыграла Mineski (2:0) и прошла в третий раунд нижней сетки. Соперником «медведей» там станет PSG.LGD.
Обновлено в 14:02
Игры
Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»
Разработчики из Pieces Interactive, помимо стандартной сюжетной кампании с поддержкой кооператива до шести игроков, создали новый режим «Тартар», где можно отбивать бесконечные волны врагов в одиночку или с друзьями.
Обновлено в 13:20
Политика
США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении режима санкций
Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 12:48
Финансы
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 08/05/2019
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 08/05/2019 Наименование Покупка, долл.
Обновлено в 02:02
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Происшествия
Активность чеченской мафии встревожила полицию Германии
Правоохранительные органы Германии в течение года анализировали информацию о чеченской мафии в стране: ее активность вызывает тревогу у местной полиции.
Обновлено в 09:05
Общество
Воздушную часть парада Победы отменили из-за облачности
Обновлено в 03:03
Футбол
СМИ: «Барселону» может возглавить голландский тренер
Как сообщает El Chiringuito, главным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны» считается наставник сборной Нидерландов Рональд Куман.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Спасатели возобновили поиск погибших туристов на Алтае
Специалисты приступили к поискам тел погибших под лавиной на Южно-Чуйском хребте туристов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками
В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51
Политика
Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США
В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
Обновлено в 11:28