Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman IIIРИА Новости 06:32

США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг. Ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии. Предыдущее испытание прошло 1 мая.
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США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

РБК08:16

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

Коммерсантъ07:22

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»

Интерфакс04:53

США провели пуск баллистической ракеты «Минитмен-3»

Московский Комсомолец05:37

США испытали высокоточную ракету «Минитмен-3»

News.ru05:23

США снова испытали «Минитмен-3»

Вести.Ru05:23

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

РИА Новости06:32
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Происшествия

Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве

Обновлено в 11:35
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом

Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Подмосковье на Новорижском шоссе столкнулись около десяти машин

Обновлено в 12:19
Технологии

Toyota и Panasonic создадут совместное предприятие

Японский автопроизводитель Toyota и корпорация Panasonic создадут совместное предприятие, которое объединит бизнес компаний в сфере жилищного строительства, автономного вождения и технологий «умного дома».
Обновлено в 06:06
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Общество

Увеличилась площадь лесного пожара в нацпарке «Заповедное Прибайкалье»

Обновлено в 01:57
Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

Обновлено в 05:35
Футбол

Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов

Обновлено в 09:57
Общество

Малахова возмутило присутствие бьюти-блогеров на параде Победы

Обновлено в 10:45
Происшествия

Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Сыновья Екатерины Климовой поучаствовали в мероприятиях ко Дню Победы

Актер Игорь Петренко принял участие в шествии «Бессмертный полк», которое ежегодно организовывается в День Победы в память о воевавших родственниках современных жителей России и других стран постсоветского пространства.
Обновлено в 10:28
Политика

Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения»

Обновлено в 04:17
Политика

Лагард обсудила с Зеленским поддержку Украины со стороны МВФ

Обновлено в 10:36
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Обновлено вчера в 20:34
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Общество

«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек

В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
Обновлено в 12:11
Авто

BMW опубликовала тизер нового M8

Еще 27 мая 2017 года BMW впервые опубликовала изображения части M8, что сделало рекламу модели одной из самых затяжных за всю историю автомобилестроения.
Обновлено в 01:52
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон

Обновлено в 12:53
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Культура

Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине

Обновлено в 04:23
Армия и оружие

В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика

"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Политика

Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины.
Обновлено в 12:20
Политика

Европа отвергла ультиматум Ирана по ядерной сделке

Великобритания, Германия и Франция призвали Иран продолжать выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
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