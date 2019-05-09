Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman IIIРИА Новости 06:32
США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг. Ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии. Предыдущее испытание прошло 1 мая.
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Происшествия
Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве
Обновлено в 11:35
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Технологии
Toyota и Panasonic создадут совместное предприятие
Японский автопроизводитель Toyota и корпорация Panasonic создадут совместное предприятие, которое объединит бизнес компаний в сфере жилищного строительства, автономного вождения и технологий «умного дома».
Обновлено в 06:06
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Политика
В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов
Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Футбол
Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов
Обновлено в 09:57
Происшествия
Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Сыновья Екатерины Климовой поучаствовали в мероприятиях ко Дню Победы
Актер Игорь Петренко принял участие в шествии «Бессмертный полк», которое ежегодно организовывается в День Победы в память о воевавших родственниках современных жителей России и других стран постсоветского пространства.
Обновлено в 10:28
Политика
Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения»
Обновлено в 04:17
Политика
Лагард обсудила с Зеленским поддержку Украины со стороны МВФ
Обновлено в 10:36
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек
В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
Обновлено в 12:11
Авто
BMW опубликовала тизер нового M8
Еще 27 мая 2017 года BMW впервые опубликовала изображения части M8, что сделало рекламу модели одной из самых затяжных за всю историю автомобилестроения.
Обновлено в 01:52
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон
Обновлено в 12:53
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Культура
Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика
"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины.
Обновлено в 12:20
Политика
Европа отвергла ультиматум Ирана по ядерной сделке
Великобритания, Германия и Франция призвали Иран продолжать выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50