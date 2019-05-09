Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman IIIРИА Новости 06:32
США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг. Ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии. Предыдущее испытание прошло 1 мая.
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Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Общество
В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками
В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
Обновлено в 11:21
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено в 14:25
Происшествия
С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Общество
В Новосибирске открыли памятник Сталину
Памятник Сталину установили на территории Обкома КПРФ на улице Большевистской, 29.
Обновлено в 04:25
Политика
США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций
Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Политика
Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
Обновлено в 04:24
Общество
«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек
В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
Обновлено в 12:11
Политика
В Крыму разгромили памятник фронтовикам-крымским татарам
В крымском селе Орловка неустановленные лица разбили мемориальные плиты с фамилиями местных жителей – крымских татар, погибших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
WSJ: США создали высокоточную ракету, способную поражать цель лезвиями
Соединенные Штаты разработали специальную высокоточную ракету R9X, которая может поражать цель выбрасывающимися лезвиями.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
В День Победы звезды поделились воспоминаниями о своих родных, воевавших в Великую Отечественную войну
Обновлено в 04:15
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Культура
Каким был творческий путь журналиста Сергея Доренко
В Москве сегодня, 9 мая, скончался Сергей Доренко. «Мойка78» решила проследить, каким был творческий путь известного журналиста.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем.
Обновлено в 13:49
Политика
Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено 07 мая в 12:37
Гаджеты
Новые изображения iPhone XI и iPhone XI Max показали в Сети
Сегодня дошла очередь до флагманских iPhone XI и XI Max.
Обновлено в 06:18
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ракетные запуски в КНДР
Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала в четверг два реактивных снаряда, которые преодолели расстояния, соответственно, 420 и 270 километров.
Обновлено в 12:48