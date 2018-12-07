с чего всё началось

Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждение военного измерения ответа на инцидент в Азовском море.

США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе

Армия и оружие Армия и оружие Истребители ВКС России три раза за неделю поднимались на перехват За минувшую неделю российские истребители три раза поднимались в воздух на перехват иностранных самолетов у границ РФ.

Армия и оружие Армия и оружие NI назвал идею создания общеевропейской армии полной катастрофой Создание единой общеевропейской армии по предложению президента Франции Эммануэля Макрона станет «полной катастрофой», пишет американское издание The National Interest.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске десантников к границе с Россией 4 декабря, обосновывая введение военного положения в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, Порошенко заявил, что Москва сосредоточила со своей стороны границы «мощнейшую танковую группу с 2014 года».

Армия и оружие Армия и оружие С начала текущего года войска ВВО пополнили более 1.5 тысяч офицеров

Армия и оружие Армия и оружие Эсминец США демонстративно прошел возле базы ВМФ России Американский военный корабль USS McCampbell 5 декабря появился в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России.

Армия и оружие Армия и оружие Тувинские горные стрелки уничтожили условных «террористов» в ущелье В отработке тактических действий было задействовано свыше 2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.

Армия и оружие Армия и оружие В Совфеде назвали шагом к войне принятый Радой закон о пограничниках Принятый Верховной Радой Украины закон, который позволяет морским пограничникам открывать огонь без предупреждения, носит откровенно провокационный характер.

Армия и оружие Армия и оружие ООН подтвердила наличие тоннелей на ливано-израильской границе Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подтвердили наличие тоннеля на границе Ливана и Израиля.

Армия и оружие Армия и оружие Канадские инструкторы обучили на Украине более 10 тыс. военнослужащих

Армия и оружие Армия и оружие Российский «Сокол-Эшелон» назван причиной страха США

Армия и оружие Армия и оружие Су-57 получит гиперзвуковую ракету Номенклатура вооружений перспективного российского истребителя Су-57 пополнится гиперзвуковой ракетой, характеристики которой будут аналогичны характеристикам уже принятой на вооружение ракеты «Кинжал».

Армия и оружие Армия и оружие Стрельбы новой АПЛ ракетами «Калибр» запланированы на осень Ожидается, что осенью 2019 года головная многоцелевая атомная подлодка модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Казань» проведет стрельбы ракетами и торпедами, сообщил источник в судостроительной отрасли.

Армия и оружие Армия и оружие В Севастополь направлен новый корабль с «Калибрами» на борту Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Орехово-Зуево» осуществляет переход в Севастополь из Новороссийска, где прошёл последние государственные испытания.

Армия и оружие Армия и оружие Британия выделит ещё £400 млн на атомные подлодки Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о выделении дополнительных £400 млн на программу модернизации атомного подводного флота Dreadnought.