Армия и оружие
США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе
США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливеРИА Новости17:06
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости17:06
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Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждение военного измерения ответа на инцидент в Азовском море.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельРЕН ТВ 18:29
с чего всё началось
Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил на дискуссионной площадке газеты The Washington Post, что Соединенные Штаты не намерены отвечать военными действиями на инцидент в Керченском проливе.Газета.Ru16:51
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