с чего всё началось

Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждение военного измерения ответа на инцидент в Азовском море.

США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе

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