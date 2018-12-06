Армия и оружие
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новостивчера в 17:06
Оценить
101 человек отреагировал
Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждение военного измерения ответа на инцидент в Азовском море.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельРЕН ТВ вчера в 18:29
с чего всё началось
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали украинские суда за нарушение госграницы, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке газеты Washington Post.Коммерсантъвчера в 17:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
Армия и оружие
США уличили в заимствовании космических технологий СССР
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
В НАТО признали беспомощность перед российскими комплексами РЭБ
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Истребители ВКС России три раза за неделю поднимались на перехват
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Опубликованы кадры посадки Су-34 по приборам
Телеканал "Звезда" опубликовал видео командирских вылетов на Су-34 в рамках начала нового учебного года.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Вода в сирийском Алеппо стала чище
Насосной станции, которая обеспечивает водой всю экономическую столицу Сирии.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Республика Корея закупит у США зенитные ракеты для ВМС на $300 млн
Южная Корея решила закупить новую партию американских зенитных ракет SM-2 класса для оснащения трех новых эсминцев с системами противовоздушной обороны Aegis.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Пентагон увидел угрозу в действиях ВМФ России в Атлантике
Для США операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляют крупную угрозу.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Рождественская елка установлена на линии фронта в Идлибе
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб в полукилометре от линии фронта появилась рождественская елка высотой 15 метров.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Российский эксперт пригрозил Европе «ядерной пустыней»
Эксперт уверен, что «у американцев будет сохраняться серьезный соблазн решать свои глобальные задачи за счет Европы, к примеру, нанести с ее территории массированный ядерный удар ракетами средней и малой дальности».
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Новейший корвет «Громкий» впервые выполнил стрельбу комплексом «Пакет»
В ходе испытаний в Японском море новейший корвет «Громкий» впервые выполнил стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом «Пакет», сообщили в Тихоокеанском флоте (ТОФ).
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Российские миротворцы в 2019 году поучаствуют в учениях в Таджикистане
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Тувинские горные стрелки уничтожили условных «террористов» в ущелье
В отработке тактических действий было задействовано свыше 2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
Выплаты военным пенсионерам переведут на карты «Мир»
Обычные пенсионеры, которых больше 40 млн человек, переходят на карты "Мир" по истечении срока действия имеющихся карт Visa или Маsтеrсаrd, но обмен должен быть завершен до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» испытают летом 2019 года
«Летом 2019 года подлодка должна отправиться на государственные испытания и осенью провести контрольные стрельбы ракетами «Оникс» и «Калибр» по надводным и береговым целям», — сообщает источник агентства.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
Минобороны России апробирует новые методы создания взлетно-посадочных полос в Арктике
Обновлено вчера в 15:10