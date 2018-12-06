Армия и оружие
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новостивчера в 17:06
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57 человек отреагировали
Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждение военного измерения ответа на инцидент в Азовском море.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельРЕН ТВ вчера в 18:29
с чего всё началось
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали украинские суда за нарушение госграницы, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке газеты Washington Post.Коммерсантъвчера в 17:27
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В США не обсуждают возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе
RT на русскомвчера в 18:15
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