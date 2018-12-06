с чего всё началось

Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждение военного измерения ответа на инцидент в Азовском море.

США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю В течение недели 15 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.

Армия и оружие Армия и оружие В Алеппо запустили городскую насосную станцию В сирийском Алеппо запустили насосную станцию, которая снабжает пресной водой весь город.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон увидел крупную угрозу в действиях ВМФ России в Атлантике Операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляет собой крупную угрозу для США.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало уникальные кадры посадки самолета Су-34 Экипажи самолетов Су-34 и Су-25 провели командирские вылеты в рамках начала нового учебного года.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске десантников ВСУ к границе с Россией Глава украинского государства Петр Порошенко объявил о переброске в рамках введенного в ряде областей Украины военного положения дополнительных сил группировок войск армии страны к границе с Россией.

Армия и оружие Армия и оружие Атомную подлодку «Казань» испытают летом 2019 года «Летом 2019 года подлодка должна отправиться на государственные испытания и осенью провести контрольные стрельбы ракетами «Оникс» и «Калибр» по надводным и береговым целям», — сообщает источник агентства.

Армия и оружие Армия и оружие ООН подтвердила наличие тоннелей на ливано-израильской границе Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подтвердили наличие тоннеля на границе Ливана и Израиля.

Армия и оружие Армия и оружие С начала текущего года войска ВВО пополнили более 1.5 тысяч офицеров

Армия и оружие Армия и оружие Тувинские горные стрелки уничтожили условных «террористов» в ущелье В отработке тактических действий было задействовано свыше 2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.

Армия и оружие Армия и оружие NI назвал идею создания общеевропейской армии полной катастрофой Создание единой общеевропейской армии по предложению президента Франции Эммануэля Макрона станет «полной катастрофой», пишет американское издание The National Interest.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу обсудил военные связи с министром обороны Венесуэлы

Армия и оружие Армия и оружие Канадские инструкторы подготовили на Украине 10 тысяч военных Курсы подготовки от канадских инструкторов на Украине с 2015 прошли более десяти тысяч военнослужащих, сообщает Минобороны Канады.

Армия и оружие Армия и оружие Британия выделит ещё £400 млн на атомные подлодки Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о выделении дополнительных £400 млн на программу модернизации атомного подводного флота Dreadnought.

Армия и оружие Армия и оружие Маневры стоящих на вооружении Т-34 показали на видео На телевидении вышла передача про состоящие на вооружении в Лаосе советские танки Т-34-85.