Политика
США исключили размещение войск на Курилах
США исключили размещение войск на КурилахLenta.ru04:38
США не намерены разворачивать свои войска на южных Курильских островах в случаях, если Россия передаст их Японии. Об этом заявил командующий американскими силами в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес, передает ТАСС.
Lenta.ru04:38
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с чего всё началось
США не намерены разворачивать войска на островах южной части Курил в случае их передачи Японии. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.ТАСС03:51
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Американский генерал заявил, что США не намерены размещать войска на Курилах
Московский Комсомолец04:51
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
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