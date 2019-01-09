Политика

В США заявили об отсутствии планов разместить войска на юге Курил
RT на русском
06:10

У США нет планов по размещению вооружённых сил на Южных Курилах в случае, если Россия передаст их Японии. Об этом заявил командующий войсками США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез в ходе пресс-конференции в Токио.
RT на русском06:10

Подробнее о событии

США не намерены разворачивать войска на островах южной части Курил в случае, если они будут переданы Японии

Эхо Москвы07:31

В США заявили об отсутствии планов по размещению войск на южных Курилах

РИА Новости07:21

США не планируют размещать войска на Южных Курилах в случае их передачи Японии

Вести.Ru04:45

В США заявили об отсутствии планов разместить войска на юге Курил

RT на русском06:10

Американский генерал заявил, что США не намерены размещать войска на Курилах

Московский Комсомолец04:51

США не планируют размещать войска на Курилах в случае их перехода Японии

Комсомольская правда06:15

В США заявили, что не будут размещать войска на Южных Курилах в случае их передачи Японии

ТАСС03:51
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Экономика

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:54
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Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области подозреваемого в убийстве полицейского в ходе бытового конфликта в подмосковном Подольске.
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Финансы

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Обновлено в 06:10
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика

«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

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Обновлено в 05:45
Политика

Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины

Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает украинский телеканал ТСН.
Обновлено в 06:00
Политика

В США заявили об отсутствии планов разместить войска на юге Курил

Обновлено в 06:10
Экономика

Apple сократит производство новых iPhone

Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
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Происшествия

Девочка выстрелила себе в лицо из пистолета при попытке сделать селфи

Тринадцатилетняя девочка случайно нажала на курок травматического пистолета при попытке сделать селфи.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Испытания гиперзвуковых снарядов провели американские ВМС на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей пострадавшим в Магнитогорске

Обновлено в 05:53
Экономика

Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России

Производители смартфонов Apple и Samsung повысили цены на товары в России. Об этом стало известно в среду.
Обновлено в 01:28
Энергетика

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Розничные цены на наиболее популярные виды топлива выросли за новогодние каникулы практически на всех АЗС крупных компаний, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные игроков рынка.
Обновлено в 06:07
Политика

Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Песков ответил на вопрос о возможности обмена Уилана на Бутину

Возможность обмена задержанного по обвинению в шпионаже американского гражданина Пола Уилана на арестованную в США Марию Бутину прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Беспилотная Tesla сбила российского робота-консультанта в Лас-Вегасе

Обновлено в 01:10
Общество

В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные

Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов считает необходимым разрешить гражданам использовать дни новогодних каникул в любое время года, а на работу выходить уже с 1 января.
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По информации «Известий», 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу.
Обновлено в 00:28
Происшествия

В Москве жестоко избили муниципального депутата

Неизвестные избили муниципального депутата по Ломоносовскому району Москвы Кирилла Чиркина.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Рассказавшего о пытках в ярославской колонии бывшего заключенного задержали

Сотрудники полиции задержали в Ярославле бывшего заключенного Руслана Вахапова, который ранее пожаловался на пытки в местной колонии.
Обновлено в 05:38
Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили

Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено вчера в 08:27
Политика

Песков заявил, что понимание с WADA достигнуто

"По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа", - добавил Песков.
Обновлено в 04:51
Происшествия

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Выплатить выкуп в криптовалюте потребовали предполагаемые похитители Анны-Элизабет Хаген, жены норвежского предпринимателя Тома Хагена, заявили 9 января в полиции скандинавского государства, сообщает британское агентство Reuters.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

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Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
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Политика

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Компания Nord Stream 2 AG построила более 400 км газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил представитель компании Йенс Мюллер.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Сестре погибшей при взрыве в Магнитогорске отказывают в матпомощи

Читайте материал: "Власти объяснили отказ в матпомощи сестре погибшей в Магнитогорске"
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