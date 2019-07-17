с чего всё началось

Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Политика Команда Зеленского намерена добиться переговоров с Путиным Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с главой России Владимиром Путиным.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Политика Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Происшествия Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.

Политика На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Футбол Гацкан покидает «Ростов» после 11 лет в клубе Интересно, что в начале лета Гацкан и «Ростов» объявили о продлении контракта на один сезон.

Политика Премьер Саксонии призвал снять санкции с России Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.

Экономика Отели Турции снизили цены для российских туристов Турецкие отели снизили цены для россиян, поскольку недосчитались туристов после резкого повышения цен на свои услуги на фоне успешного сезона-2018.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Политика В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35 МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.

Гаджеты Гендиректор Intel считает, что компания поспешила с освоением норм 10 нм Гендиректор Intel заверил, что на следующем шаге компания вернутся к прежнему темпу: через два года начнется выпуск 7-нанометровой продукции, которая по плотности компоновки транзисторов будет в два раза превосходить 10-нанометровую.

Политика В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Происшествия Два офицера ФСБ признали вину по делу о разбое Двое из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной и признали вину, сообщает РИА "Новости".

Политика Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.

Политика Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.

Политика Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Общество В Роскачестве рассказали, как нужно выбирать арбузы Роскачество дало рекомендации по выбору сладкого и спелого арбуза.

Общество В Приморье нашли скалу из «Короля Льва» Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ "Земля леопарда".

Политика Аналоги «Зоны 51» могут находиться в России Уфологи полагают, что несколько точек, аналогичных мистической «Зоне 51» в американской Неваде, есть и на российской территории.

Происшествия Человек погиб при пожаре на студии аниме в Японии Один человек погиб в результате пожара на студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото.

Политика Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.

Экономика Реальные доходы россиян продолжают падать Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.