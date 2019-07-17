с чего всё началось

Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

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Происшествия В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХ В Астраханской области в рамках расследования уголовных дел о превышении полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек.

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Происшествия В петербургском суде умер переводчик В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

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Происшествия Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская» Для розыска неизвестного, устроившего стрельбу на проспекте Андропова, в Москве был введен план «Перехват».

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