с чего всё началось

Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Политика Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения своих военнослужащих.

ЖКХ В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.

Гаджеты Apple собирается производить AirPods во Вьетнаме Корпорация Apple близка к запуску производства своих беспроводных наушников AirPods во Вьетнаме, сообщило Nikkei Asian Review.

Футбол В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.

Экономика Американская аудитория Netflix впервые пошла на убыль Аудитория платных подписчиков видеосервиса Netflix в США впервые пошла на убыль.

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Политика В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35 МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины» Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера "Украина", который строят на "Николаевском судостроительном заводе" ещё со времен СССР и до сих пор не могут достроить.

Баскетбол ЦСКА договорился о контракте с хорватским форвардом Бендером Московский ЦСКА договорился о подписании контракта с хорватским форвардом Драганом Бендером.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Происшествия Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Происшествия В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Политика Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.

Происшествия Российское судно «Гранит» потеряло ход у порта Ульсан в Южной Корее Российское судно "Гранит" с 15 членами экипажа и более 1 тыс. тонн генерального груза на борту потеряло ход близ южнокорейского порта Ульсан, угрозы жизни людей и безопасности судна нет.

Политика Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2» "С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.

Армия и оружие ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12 Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.

Армия и оружие Столтенберг заявил, что НАТО подготовила ответ на выход РФ из ДРСМД Если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то НАТО готова дать ответ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Университете Торонто, сообщает ТАСС.

Интернет Microsoft и AT&T договорились о многолетнем сотрудничестве Корпорация Microsoft и телекоммуникационная компания AT&T договорились о многолетнем партнерстве, по которому AT&T получит право использовать облачный сервис Microsoft Azure, пакет сервисов Microsoft Office 365.

Политика Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.