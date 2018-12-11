Политика
Госдепартамент США исключил в понедельник Россию из категории стран, куда американцам следует "пересмотреть поездку", и внес в список государств, где необходимо "проявлять повышенную осторожность".
ТАССвчера в 16:37
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Госдеп США смягчил рекомендации для своих граждан, собирающихся посетить Россию
Вести.Ruвчера в 18:37
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
Политика
Помпео отреагировал на отправку в Венесуэлу российских Ту-160
Обновлено в 02:48
Политика
Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 02:57
Политика
Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение
Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.
Обновлено в 02:48
Политика
ФСБ в 2018 году ликвидировала 37 террористических ячеек
"Пресечена деятельность 37 террористических ячеек, планировавших организовать теракты на территории Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики и Ставропольского края", - сообщил он.
Обновлено в 02:55
Политика
Россиянка Бутина согласилась признать вину частично
Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в конспиративной деятельности в США, согласилась признать себя виновной по части пунктов обвинения.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Турция начала создание военно-морской базы на Черном море
Минобороны Турции начало создание военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны.
Обновлено в 02:56
Политика
Во Владивостоке создадут новый координационный орган
Новый координационный орган власти будет создан во Владивостоке для эффективной организации работы в новой столице Дальневосточного федерального округа, заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с журналистами.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Сайт народной милиции ДНР подвергся DDoS-атаке
Официальный сайт народной милиции Донецкой народной республики подвергся массированной DDoS-атаке.
Обновлено в 02:52
Политика
Парламент Великобритании проведет экстренные дебаты
Британский парламент решил провести 11 декабря экстренные дебаты в связи с решением премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй о переносе голосования по соглашению с ЕС о выходе страны из состава Евросоюза, завил спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу.
Обновлено в 02:36
Политика
Посольство РФ оценило изменение рекомендаций США по поездкам в Россию
Москва положительно восприняла решение Госдепартамента США исключить Россию из стран, куда гражданам Соединенных Штатов следует пересмотреть свой визит.
Обновлено в 02:35
Политика
США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»
США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы.
Обновлено в 02:50
Политика
CNN сообщил об опасениях Трампа по поводу импичмента
Президент США Дональд Трамп опасается возможного объявления ему импичмента.
Обновлено в 02:58
Политика
Захваченные украинские моряки возненавидели «Русское радио»
Украинские моряки, арестованные после инцидента в Керченском проливе, ответили на вопросы издания Телевизионной службы новостей (ТСН).
Обновлено в 02:55
Политика
Госдеп назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире
Соболезнования в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой на своем сайте выразил Госдеп США.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Посольство РФ призвало США «образумить подопечных» на Украине
«Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных», — говорится в релизе посольства в Facebook.
Обновлено в 02:41