Политика

Американским компаниям разрешат торговать с HuaweiПрофиль 04:42

Американским компаниям разрешат продавать свое оборудование китайской Huawei. Как сообщает РИА Новости, об этом на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке сказал президент США Дональд Трамп.
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Трамп пообещал разрешить компаниям из США торговать с Huawei

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РЕН ТВвчера в 21:02
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
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Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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В Чунском и Зиминском районах в реках поднимается вода. В Чунском районе ввели режим чрезвычайно ситуации.
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В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Общество

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Управление Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) опубликовало прогноз изменения населения в городах и областях СЗФО до 2036 года.
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Казахстанцы и ливанцы устроили массовую драку из-за фотографии

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Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
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Общество

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия

В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Обновлено в 06:55
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Ранее сообщалось, что подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево перекрыты из-за подтопления в результате ливня.
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Происшествия

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Находившиеся в салоне легковушки пять человек погибли, двое из них — дети.
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Энергетика

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Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

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Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
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