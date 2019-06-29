Политика
Американским компаниям разрешат торговать с HuaweiПрофиль 04:42
Американским компаниям разрешат продавать свое оборудование китайской Huawei. Как сообщает РИА Новости, об этом на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке сказал президент США Дональд Трамп.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Армия и оружие
В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Обновлено вчера в 14:49
Музыка
Алибасов позвал в группу «На-На» трансгендеров
Обновлено в 10:09
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии
Обновлено в 10:24
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Единоборства
Мамедов завоевал серебро Европейских игр в соревнованиях по боксу
Россиянин Габил Мамедов занял второе место в соревнованиях по боксу в весовой категории до 60 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
Обновлено в 10:49
Футбол
«Рубин» подтвердил подписание контракта с Суторминым
Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с бывшим полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба.
Обновлено в 11:07
Теннис
Плишкова выиграла турнир WTA в Истбурне
Обновлено в 09:11
Общество
В Чунском и Зиминском районе ухудшается паводковая обстановка
В Чунском и Зиминском районах в реках поднимается вода. В Чунском районе ввели режим чрезвычайно ситуации.
Обновлено в 07:22
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Стало известно, когда население Петербурга достигнет шести миллионов
Управление Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) опубликовало прогноз изменения населения в городах и областях СЗФО до 2036 года.
Обновлено в 09:28
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Спорт
Белявский завоевал золото в многоборье на Европейских играх
Обновлено в 10:09
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Ранее сообщалось, что подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево перекрыты из-за подтопления в результате ливня.
Обновлено вчера в 08:13
Армия и оружие
В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки
Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
Находившиеся в салоне легковушки пять человек погибли, двое из них — дети.
Обновлено в 10:25
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»
Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено в 09:28
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35