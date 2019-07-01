Футбол
США и Ямайка вышли в полуфинал Кубка КОНКАКАФСоветский спорт вчера в 23:45
Сборные США и Ямайки стали полуфиналистами Кубка КОНКАКАФ, победив в своих четвертьфиналах на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии.
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В полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика сыграет с Гаити, США - с Ямайкой
Спорт-Экспрессвчера в 22:53
США — Кюрасао. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 1 июля 2019 года
LiveSport.ru29 июня в 08:00
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
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Защитник Д'Анджело Расселл будет выступать за "Голден Стэйт", сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Войнаровски.
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Обновлено 28 июня в 20:31
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В красноярском Канске введен режим ЧС
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