Футбол

США и Ямайка вышли в полуфинал Кубка КОНКАКАФСоветский спорт вчера в 23:45

Сборные США и Ямайки стали полуфиналистами Кубка КОНКАКАФ, победив в своих четвертьфиналах на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США и Ямайка вышли в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

Советский спортвчера в 23:45

Сборная США с трудом вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

Газета.Ru00:09

Сборная США пробилась в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч ТВвчера в 22:45

Стали известны все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ

Чемпионатвчера в 23:06

В полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика сыграет с Гаити, США - с Ямайкой

Спорт-Экспрессвчера в 22:53

Прогноз и ставка на матч Ямайка - Панама, 1/4 финала Золотого кубка

ODDS.ru29 июня в 13:31

США — Кюрасао. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 1 июля 2019 года

LiveSport.ru29 июня в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Происшествия

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП на трассе М4 «Дон»

Обновлено в 03:59
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Авто

Названы самые популярные подержанные внедорожники и кроссоверы в РФ

По информации издания «Автостат-Инфо», самым популярным б/у кроссовером или внедорожником стала отечественная модель Lada-2121.
Обновлено в 03:51
Общество

Названы регионы с самым доступным жильем

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Общество

Число безработных в России за неделю снизилось на 1,3%

"С 19 июня по 26 июня 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3% и составила 752,3 тыс. человек", - говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Обновлено в 01:49
Политика

Алексей Текслер представил свою «сенаторскую тройку»

Глава региона, вместе с представленной "сенаторской тройкой", часто обращал внимание на важность проблем доступности образования и жилья.
Обновлено в 04:15
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Обновлено в 03:14
Политика

Академиков не допустили к защитам

В пятницу Дмитрий Глухов вместе с Андреем Заякиным пришли "рассказать ВАК, что комиссия РАН признала: Аношина сфальсифицировала даты публикации монографий".
Обновлено вчера в 18:01
Экономика

В России вступают новые правила получения кредитов для россиян

С первого июля в Россию вступают новые правила займов и кредитов для россиян.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре

Неизвестный объект упал к северу от столицы Кипра Никосии, сообщает в понедельник издание Cyprus Mail.
Обновлено в 02:50
Баскетбол

Расселл станет игроком «Голден Стэйт»

Защитник Д'Анджело Расселл будет выступать за "Голден Стэйт", сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Войнаровски.
Обновлено вчера в 23:48
Транспорт

Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Политика

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче

Обновлено в 00:17
Общество

Москвичи смогут следить за своей пенсией в онлайн-режиме

На официальном сайте мэра Москвы mos.ru появился пенсионный виджет: за своими накоплениями теперь можно следить в онлайн-режиме.
Обновлено в 03:30
Происшествия

СК расследует дело об избиении девушки в центре столицы

Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что ведомство будет расследовать дело об избиении девушки двумя мужчинами, которое произошло в центре Москвы.
Обновлено вчера в 13:03
Футбол

«Наполи» представил домашнюю форму на следующий сезон

"Наполи" презентовал новую домашнюю форму на сезон-2019/20. Комплект выполнен в традиционных бело-голубых цветах.
Обновлено 28 июня в 20:31
Футбол

«Локомотив» попрощался с Тарасовым трогательным роликом

Обновлено вчера в 12:41
Политика

Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Общество

Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям

«Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Кабуле прогремел взрыв, пострадали 68 человек

В Кабуле прогремел сильный взрыв, пострадали 68 человек, сообщает местный телеканал TOLO News в твиттере.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получит два новейших корвета проекта 20380

Тихоокеанский флот получит новейшие корветы проекта 20380 «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Резкий» в 2020 и 2021 годах, об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 04:08
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Политика

Иран предупреждает об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

На саммите "Двадцатки" в Осаке президент Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление сделки по сокращению нефтедобычи на срок от 6 до 9 месяцев.
Обновлено в 03:00
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кюрасао
Самый большой остров Нидерландских Антил и одноимённое самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Является субъектом федерации в составе Королевства Нидерландов с 2010 года, когда произошла реорганизация участия Антильских островов в составе Нидерландов. Площадь суши - 444 км². Численность населения - 158 986 человек. Столица - город Виллемстад.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное