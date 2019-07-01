Футбол

США и Ямайка вышли в полуфинал Кубка КОНКАКАФСоветский спорт вчера в 23:45

Сборные США и Ямайки стали полуфиналистами Кубка КОНКАКАФ, победив в своих четвертьфиналах на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии.
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США и Ямайка вышли в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

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