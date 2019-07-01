Футбол
США и Ямайка вышли в полуфинал Кубка КОНКАКАФСоветский спорт вчера в 23:45
Сборные США и Ямайки стали полуфиналистами Кубка КОНКАКАФ, победив в своих четвертьфиналах на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
США — Кюрасао. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 1 июля 2019 года
LiveSport.ru29 июня в 08:00
В полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика сыграет с Гаити, США - с Ямайкой
Спорт-Экспрессвчера в 22:53
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Авто
«GM-АвтоВАЗ» обновил внедорожник Chevrolet Niva
Официальные дилеры совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено в 09:42
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
После ареста господина Голунова в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Обновлено в 09:03
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске
Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Наука
Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу
Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $38 млрд
Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 4,72 миллиарда долларов — до 24,1 миллиарда.
Обновлено в 09:06
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Происшествия
Прокуроров и журналистов обвинили в поджоге леса
Обновлено в 10:16
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Авто
Mazda отзывает более 25 тыс. Mazda3 в США из-за отваливающихся колес
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Обновлено в 10:29
Музыка
Первый канал обновляет систему голосования шоу «Голос»
Результат голосования вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки.
Обновлено в 09:40
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Здоровье
В СИЗО Симферополя ввели карантин из-за кори
Несколько заключенных СИЗО №1 Симферополя заболели корью. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по РК и Севастополю.
Обновлено в 06:58
Общество
В Москву снова придет похолодание
Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Кино
Люк Бессон отказался ехать в Россию
Обновлено в 08:49
Энергетика
Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу
Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Обновлено в 04:15
Политика
Медведев рассказал о хамстве единороссов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что инструменты внутреннего и внешнего контроля "Единой России" должны избавить партию от чванства и хамства.
Обновлено в 00:19
Экономика
Сергей Миронов предложил привязать рост тарифов ЖКХ к росту зарплат
Депутат Госдумы предлагает таким образом индексировать зарплаты для всех — как для бюджетников, так и для работников частного сектора.
Обновлено в 03:09
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00