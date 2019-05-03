Политика
США и Словакия высказалась против «Северного потока — 2»РИА Новости вчера в 16:28
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Общество
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах
Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Космос
Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно
В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей
Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье
Главный эндокринолог Кубани рассказала о том, как обезопасить себя от диабета
Советы ранее дал главврач ККБ № 1 Владимир Порханов. Главный косметолог Кубани дал в Instagram советы красоты.
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому
Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Аномальный холод в Петербурге сойдет ко Дню Победы
Эксперты сообщают, что ближе к 9 мая в Северной столице количество осадков снизится, а также солнца станет больше.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Матич: де Хеа остаётся одним из лучших голкиперов в мире
Ошибки вратарей видят все, а когда речь идёт об одном из лучших голкиперов в мире, люди начинают об этом много говорить.
Обновлено вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
Обновлено вчера в 22:52
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией
Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Обновлено вчера в 08:32
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено вчера в 05:14
Общество
«Бессмертный полк» пройдет по Оттаве и Торонто
Международная акция "Бессмертный полк" состоится в субботу в городах Оттава и Торонто.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено 02 мая в 15:20
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Никита Пресняков показал жену в домашней обстановке без макияжа
Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков на своей странице в соцсети в разделе Stories в Instagram показал поклонникам свою жену Алену Краснову в домашней обстановке.
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Кира Найтли станет мамой во второй раз
34-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Опубликованы кадры очередей за российскими паспортами в Донецке
Упрощенное получение российских паспортов На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 09:45