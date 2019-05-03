Политика

США и Словакия высказалась против «Северного потока — 2»РИА Новости вчера в 16:28

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Лидеры США и Словакии выступили против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 20:36

США и Словакия высказалась против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 16:28

США и Словакия осудили «Северный поток - 2»

Газета.Ruвчера в 19:33

«Северный поток-2» окрестили геополитическим оружием

Lenta.ruвчера в 17:19

США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»

Известиявчера в 17:47

США назвали «Северный поток – 2» геополитическим оружием

Взгляд.рувчера в 16:29

В США и Словакии назвали «Северный поток-2» геополитическим оружием

РБКвчера в 19:41
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Политика

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Общество

Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек

Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы

Обновлено вчера в 21:13
Футбол

Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах

Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Космос

Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно

В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей

Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено вчера в 10:34
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье

Главный эндокринолог Кубани рассказала о том, как обезопасить себя от диабета

Советы ранее дал главврач ККБ № 1 Владимир Порханов. Главный косметолог Кубани дал в Instagram советы красоты.
Обновлено вчера в 10:42
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому

Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

Аномальный холод в Петербурге сойдет ко Дню Победы

Эксперты сообщают, что ближе к 9 мая в Северной столице количество осадков снизится, а также солнца станет больше.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Матич: де Хеа остаётся одним из лучших голкиперов в мире

Ошибки вратарей видят все, а когда речь идёт об одном из лучших голкиперов в мире, люди начинают об этом много говорить.
Обновлено вчера в 16:11
Шоу-бизнес

Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней

Обновлено вчера в 22:52
Хоккей

Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией

Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено вчера в 08:32
Кино

Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа

Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено вчера в 05:14
Общество

«Бессмертный полк» пройдет по Оттаве и Торонто

Международная акция "Бессмертный полк" состоится в субботу в городах Оттава и Торонто.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено 02 мая в 15:20
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено вчера в 06:02
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Никита Пресняков показал жену в домашней обстановке без макияжа

Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков на своей странице в соцсети в разделе Stories в Instagram показал поклонникам свою жену Алену Краснову в домашней обстановке.
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Кира Найтли станет мамой во второй раз

34-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено вчера в 04:26
Политика

Опубликованы кадры очередей за российскими паспортами в Донецке

Упрощенное получение российских паспортов На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 09:45
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Петер Пеллегрини
Словацкий политик
Словацкий политик. С 15 марта 2018 года до 22 марта 2018 года исполнял обязанности главы правительства. Премьер-министр Словакии с 22 марта 2018 года.
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