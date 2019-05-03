Политика
США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»Известия вчера в 17:47
Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
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Ничего личного, только бизнес: США и Словакия выступили против «Северного потока-2»
Комсомольская правда02:14
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Происшествия
На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв
В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.
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9 мая в Москве будет 21–26 градусов тепла, возможны кратковременные дожди, пишет «Российская газета».
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Музыка
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Трамп рассказал мнение Путина о докладе Мюллера
Президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.
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Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации, пока его состояние тяжелое.
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Дачникам предложили транспортные средства с вместительным багажником, большим клиренсом и надежным мотором.
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Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
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Обновлено вчера в 11:53
Экономика
Коллекторы дали советы россиянам по правильному планированию бюджета
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств дала рекомендации россиянам по планированию бюджета.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади тысячу «квадратов»
Шесть гаражей и хозяйственных построек загорелись на площади одна тысяча квадратных метров в селе Ракитное Хабаровского края из-за пала сухой травы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 04:59
Космос
Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2495 кг различных грузов.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Инженеры в Челябинске соберут первый трактор-сапер
Обновлено в 02:42
Происшествия
Более 100 следователей и прокуроров осудили в 2018 году
Более 100 прокуроров и следователей были осуждены в России за уголовные преступления в 2018 году, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В США после инцидента с самолетом в больницу попал 21 человек
В офисе шерифа американского города Джексонвилл утром в субботу, 4 мая, сообщили, что после инцидента с жесткой посадкой коммерческого самолета с пассажирами на воду в больницу попал 21 человек.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Наталья Рудова намекнула на новый роман
Звезда сериала «Универ» и «Татьянин день» не раз будоражила подписчиков социальных сетей.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Наука
Стали известны простые способы защиты от заболеваний сердца
В результате исследования связи пассивного курения и артериальной гипертензией выяснилось, что для защиты своего сердца необходимо просто обезопасить себя от пассивного курения.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
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Авто
На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей
Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Роспотребнадзор предостерегает от отравлений в майские праздники
Специалисты федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дали советы, как не отравиться и не подцепить инфекцию в майские праздники.
Обновлено в 02:58
Экономика
Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Музыка
Коллектив из Парагвая лидирует в голосовании на фестивале «Московская весна A Cappella»
С 1 по 3 мая на сайте фестиваля зрители отдали 21 тыс. 118 голосов. Онлайн-голосование, как и сам конкурс, проходит в четырех номинациях.
Обновлено в 04:18