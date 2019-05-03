Политика

США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»Известия вчера в 17:47

Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
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США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»

Известиявчера в 17:47

Ничего личного, только бизнес: США и Словакия выступили против «Северного потока-2»

Комсомольская правда02:14

В США и Словакии назвали «Северный поток-2» геополитическим оружием

РБКвчера в 19:41

США и Словакия осудили «Северный поток - 2»

Газета.Ruвчера в 19:33

В Госдуме оценили выступление США и Словакии против «Северного потока — 2»

RT на русском03:19

«Северный поток-2» окрестили геополитическим оружием

Lenta.ruвчера в 17:19

США назвали «Северный поток – 2» геополитическим оружием

Взгляд.рувчера в 16:29
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова разрешила 17-летней дочери сделать татуировку

Обновлено в 01:27
Происшествия

На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв

В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Происшествия

На Кубани возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.
Обновлено в 03:27
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая

9 мая в Москве будет 21–26 градусов тепла, возможны кратковременные дожди, пишет «Российская газета».
Обновлено в 00:01
Музыка

Сергей Лазарев полетел на конкурс «Евровидение-2019» в Израиль

Российский музыкант Сергей Лазарев отправился в Израиль для участия в конкурсе «Евровидение-2019», об этом 4 мая сообщил артист на своей странице в Instagram.
Обновлено в 04:38
Политика

Трамп рассказал мнение Путина о докладе Мюллера

Президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Путиным доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес

Шеф-редактор шоу «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом

Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации, пока его состояние тяжелое.
Обновлено вчера в 15:01
Авто

Эксперты определили лучший автомобиль для дачников

Дачникам предложили транспортные средства с вместительным багажником, большим клиренсом и надежным мотором.
Обновлено в 04:00
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика

Коллекторы дали советы россиянам по правильному планированию бюджета

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств дала рекомендации россиянам по планированию бюджета.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса

Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади тысячу «квадратов»

Шесть гаражей и хозяйственных построек загорелись на площади одна тысяча квадратных метров в селе Ракитное Хабаровского края из-за пала сухой травы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 04:59
Космос

Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2495 кг различных грузов.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

Инженеры в Челябинске соберут первый трактор-сапер

Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено в 03:43
Происшествия

Более 100 следователей и прокуроров осудили в 2018 году

Более 100 прокуроров и следователей были осуждены в России за уголовные преступления в 2018 году, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В США после инцидента с самолетом в больницу попал 21 человек

В офисе шерифа американского города Джексонвилл утром в субботу, 4 мая, сообщили, что после инцидента с жесткой посадкой коммерческого самолета с пассажирами на воду в больницу попал 21 человек.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес

Наталья Рудова намекнула на новый роман

Звезда сериала «Универ» и «Татьянин день» не раз будоражила подписчиков социальных сетей.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек

Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Наука

Стали известны простые способы защиты от заболеваний сердца

В результате исследования связи пассивного курения и артериальной гипертензией выяснилось, что для защиты своего сердца необходимо просто обезопасить себя от пассивного курения.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Авто

На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей

Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Роспотребнадзор предостерегает от отравлений в майские праздники

Специалисты федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дали советы, как не отравиться и не подцепить инфекцию в майские праздники.
Обновлено в 02:58
Экономика

Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Обновлено вчера в 14:21
Политика

Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Музыка

Коллектив из Парагвая лидирует в голосовании на фестивале «Московская весна A Cappella»

С 1 по 3 мая на сайте фестиваля зрители отдали 21 тыс. 118 голосов. Онлайн-голосование, как и сам конкурс, проходит в четырех номинациях.
Обновлено в 04:18
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Петер Пеллегрини
Словацкий политик
Словацкий политик. С 15 марта 2018 года до 22 марта 2018 года исполнял обязанности главы правительства. Премьер-министр Словакии с 22 марта 2018 года.
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