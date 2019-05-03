Политика

США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»Известия вчера в 17:47

Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
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В США и Словакии назвали «Северный поток-2» геополитическим оружием

РБКвчера в 19:41

США и Словакия осудили «Северный поток - 2»

Газета.Ruвчера в 19:33

США и Словакия высказались против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 16:28

США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

Комсомольская правдавчера в 17:38

«Северный поток-2» окрестили геополитическим оружием

Lenta.ruвчера в 17:19

США назвали «Северный поток – 2» геополитическим оружием

Взгляд.рувчера в 16:29

США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»

Известиявчера в 17:47
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Музыка

Кампанию против «Евровидения» нашли в Twitter

Согласно заявлению израильского министерства, организаторами кампании стали сторонники движения BDS (за санкции, дивестиции и бойкот Израиля) при поддержке ответственного за взаимодействие со СМИ политбюро движения ХАМАС Басема Наима.
Обновлено вчера в 13:34
Общество

Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в субботу.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Обновлено в 02:01
Экономика

Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.
Обновлено вчера в 19:45
Наука

15-метровая «летающая рыба» прошла испытания

Первое испытание «летающая рыба» прошла успешно. Аппарат преодолел дистанцию в 120 метров в закрытом испытательном ангаре.
Обновлено 01 мая в 18:39
Футбол

СМИ: «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича

Мадридский футбольный клуб "Реал" согласовал с немецким "Айнтрахтом" трансфер сербского нападающего Луки Йовича, сообщает As.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Международный трибунал по делу украинских моряков пройдёт 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков, как ожидается, пройдёт 10 мая в Гамбурге, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Футбол

Легенду «Манчестер Юнайтед» не узнали на родном стадионе

Обновлено в 01:21
Общество

Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии

По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.
Обновлено в 01:57
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Политика

Планы по отстранению Мадуро сорвались в последний момент

Обновлено в 01:33
Музыка

«Исполню ваши желания»: Вячеслава Мясникова «приняли» в Хогвардс

Обновлено вчера в 21:09
Политика

AP: США упустили шанс на свержение Мадуро два года назад

Экс-сотрудник администрации президента США Дональда Трампа и близкий к Белому дому источник рассказали, что в мае 2017 года глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес обратился к американским властям.
Обновлено в 00:46
Политика

Нидерланды экстрадировали украинского хакера в США

Нидерланды экстрадировали на территорию Соединенных Штатов украинского хакера Алексея Иванова.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл

Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Политика

В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус

Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено вчера в 14:18
Культура

Кемеровчане и новокузнечанка прошли в полуфинал популярного шоу на ТНТ

Кузбассовцы выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Новый император Японии впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Здоровье

Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы

Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено 02 мая в 02:20
Общество

Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие

В Южной Корее созвали срочное заседание из-за ракетных пусков КНДР

Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников ряда служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода

Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено вчера в 09:07
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Петер Пеллегрини
Словацкий политик
Словацкий политик. С 15 марта 2018 года до 22 марта 2018 года исполнял обязанности главы правительства. Премьер-министр Словакии с 22 марта 2018 года.
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