Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений. Также оно предусматривает участие Китая.

США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию

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