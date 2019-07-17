Армия и оружие
США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружиюRT на русском 10:56
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений. Также оно предусматривает участие Китая.
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Консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий — о переговорах по контролю над вооружениями
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