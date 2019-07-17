Армия и оружие

США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружиюRT на русском 10:56

Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений. Также оно предусматривает участие Китая.
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США обеспокоились нестратегическим ядерным оружием России

Взгляд.ру10:56

США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружием

РБК11:17

Консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий — о переговорах по контролю над вооружениями

Коммерсантъвчера в 19:05

США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию

RT на русском10:56

США и Россия обсудили возможность договора с Китаем о сокращении ядерного вооружения

ТАСС10:54

В Госдуме заявили о выполнении всех договоренностей по ядерному оружию

РИА Новости11:46

США выразили обеспокоенность разработкой в РФ нестратегического ядерного оружия

Известия11:01
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:03, Вашингтон
Наука

Впервые в мире обнаружена трехмерная спиновая жидкость

Обновлено в 10:48
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Футбол

Триппьер стал игроком «Атлетико»

Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Здоровье

Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Обновлено в 14:25
Политика

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»

"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
Обновлено в 18:14
Политика

Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения своих военнослужащих.
Обновлено в 21:45
Общество

В Приморье нашли скалу из «Короля Льва»

Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено в 20:03
Политика

В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:11
Общество

Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома

Обновлено в 16:28
Политика

Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье

Названы продукты, которые нужны щитовидной железе для ее здоровья

Щитовидная железа расположена у основания шеи.
Обновлено в 11:28
Гаджеты

Xiaomi официально представила смартфон Mi A3

Вес и толщина устройства составляют 173,8 г и 8,475 мм соответственно. Также Mi A3 оснащен аккумулятором емкостью 4030 мАч.
Обновлено в 10:31
Политика

Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу

Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Российское судно «Гранит» потеряло ход у порта Ульсан в Южной Корее

Российское судно "Гранит" с 15 членами экипажа и более 1 тыс. тонн генерального груза на борту потеряло ход близ южнокорейского порта Ульсан, угрозы жизни людей и безопасности судна нет.
Обновлено в 18:59
Игры

Лидирующей платформой Ubisoft по выручке с апреля по июнь стал РС

Вдобавок скоро игра появится в интернет-кафе Южной Кореи. The Division 2, ставшая самым успешным релизом первой половины года.
Обновлено в 12:45
Гаджеты

«Яндекс» нашел способ следить за доходами пользователей

Патент, зарегистрированный «Яндексом», получил название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства».
Обновлено в 18:12
Экономика

Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны

Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено в 17:24
Экономика

ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний

В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
Обновлено в 18:58
Экономика

«Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41%

Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:08
Гаджеты

Китайский клон iPhone XI показали на фото

Обновлено в 03:36
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Авто

Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»

Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Футбол

В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми

Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 20:20
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Политика

Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33
Авто

УАЗ предлагает всем желающим проверить УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автозавод дарит возможность любому человеку проверить на практике новую версию внедорожника «Патриот», оснащённую автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами сына Платона к девочкам

Звездная журналистка и актриса Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами 2-летнего сына Платона к девочкам.
Обновлено в 09:50
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