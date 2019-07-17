«Делегация США обсудила идею президента о новом направлении контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — отмечает ведомство. На переговорах Вашингтон также заявил Москве о важности соблюдения обязательств по контролю над вооружениями.

США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружием

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