Политика
США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружиемРБК 11:17
«Делегация США обсудила идею президента о новом направлении контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — отмечает ведомство. На переговорах Вашингтон также заявил Москве о важности соблюдения обязательств по контролю над вооружениями.
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Консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий — о переговорах по контролю над вооружениями
Коммерсантъвчера в 19:05
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
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